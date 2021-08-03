Глава "Белорусского дома на Украине" Виталий Шишов найден мертвым. Видео с места трагедии
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Глава "Белорусского дома на Украине" Виталий Шишов найден мертвым. Видео с места трагедии

5:25:178/3/2021Фото: Соцсети
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Также в сообщении указывается, что с телефона погибшего был совершен короткий вызов на номер друга.

Виталий Шишов работал на Украине и помогал белорусам

Под Киевом нашли тело пропавшего ранее главы общественной организации, помогавшей размещаться на Украине белорусам, сбежавшим из страны. Виталий Шишов возглавлял "Белорусский дом на Украине".

Его тело со слишком явными признаками самоубийства до сих пор находится на месте обнаружения. В Telegram-канале PavlovskyNews было опубликовано видео с места обнаружения Шишова. Также в сообщении указывается, что с телефона погибшего был совершен короткий вызов на номер друга.

Ранее стало известно об обнаружении тела пропавшего Виталия Шишова под Киевом. В ГУНП завили, что предварительно он покончил с собой. В организации, которая была по началом Шишова заявили, что смерть произошла после «спланированной акции» - за погибшим велось наблюдение.

"Белорусский дом на Украине" это общественная организация, которая была создана "для помощи гражданам Белоруссии и всем пострадавшим от "режима Александра Лукашенко".

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