Сильный ритуал на рождение детей в Яблочный спас 2021
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Сильный ритуал на рождение детей в Яблочный спас 2021

10:20:138/3/2021Фото: pxhere
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Заговоры для будущих мам, которые очень переживают о предстоящих родах, а также о том, чтобы ребёнка во чреве никто не сглазил.

яблоки
Яблоня может помочь будущей маме снять тревогу за будущего малыша

В народе существует примета, что в каждый крупный церковный праздник энергетика всей природы вокруг может работать на то, чтобы улучшить вашу жизнь. Именно поэтому все крупные события люди отмечают так, чтобы строго соблюдать установленные традиции и не нарушать древние запреты. По этой же причине в такие дни некоторые проводят специальные обряды и ритуалы, направленные на то, чтобы наша жизнь становилась лучше - считается, что в такие дни заговоры обладают особой силой.

Благоприятно в такое время избавляться от сглаза и порчи, оздоравливать организм и омолаживаться, а также привлекать в жизнь удачу.

Яблочный спас, который ежегодно отмечается 19 августа, совпадает с двунадесятым праздником Преображения Господня. В этот день также существовало множество обрядов, которые были популярны в народе. Среди них были и заговоры для беременных женщин, которые очень переживали о предстоящих родах, а также о том, чтобы ребёнка во чреве никто не сглазил.

Заговор на благоприятное течение беременности и легкие роды

Для проведения этого ритуала беременной нужно встать под яблоней, обнять её, после чего нужно каким-нибудь поясом или веревочкой символически привязать себя к яблоне. После этого произносят слова заговора:


По окончании нужно снять тебя верёвку или поезд и оставить его висеть на яблоне.

Заговор на правильное развитие ребенка

В праздник нужно найти яблоню, которая уже довольно стара и не плодоносит, но ещё является крепким деревом. Её нужно обнять, прижаться к ней и сказать слова заговора:


После этого нужно отломить одну веточку от яблони, а то место, откуда вы её отломили, нужно трижды поцеловать, перекреститься и вернуться домой. Ветку, которую вы отломили, нужно прикрепить к своей кровати.

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