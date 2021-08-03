Сильный ритуал на рождение детей в Яблочный спас 2021

В народе существует примета, что в каждый крупный церковный праздник энергетика всей природы вокруг может работать на то, чтобы улучшить вашу жизнь. Именно поэтому все крупные события люди отмечают так, чтобы строго соблюдать установленные традиции и не нарушать древние запреты. По этой же причине в такие дни некоторые проводят специальные обряды и ритуалы, направленные на то, чтобы наша жизнь становилась лучше - считается, что в такие дни заговоры обладают особой силой.
Благоприятно в такое время избавляться от сглаза и порчи, оздоравливать организм и омолаживаться, а также привлекать в жизнь удачу.
Яблочный спас, который ежегодно отмечается 19 августа, совпадает с двунадесятым праздником Преображения Господня. В этот день также существовало множество обрядов, которые были популярны в народе. Среди них были и заговоры для беременных женщин, которые очень переживали о предстоящих родах, а также о том, чтобы ребёнка во чреве никто не сглазил.
Заговор на благоприятное течение беременности и легкие роды
Для проведения этого ритуала беременной нужно встать под яблоней, обнять её, после чего нужно каким-нибудь поясом или веревочкой символически привязать себя к яблоне. После этого произносят слова заговора:
По окончании нужно снять тебя верёвку или поезд и оставить его висеть на яблоне.
Заговор на правильное развитие ребенка
В праздник нужно найти яблоню, которая уже довольно стара и не плодоносит, но ещё является крепким деревом. Её нужно обнять, прижаться к ней и сказать слова заговора:
После этого нужно отломить одну веточку от яблони, а то место, откуда вы её отломили, нужно трижды поцеловать, перекреститься и вернуться домой. Ветку, которую вы отломили, нужно прикрепить к своей кровати.