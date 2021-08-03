«Это моя земля»: Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским

Владимир Зеленский назвал Крым «своей землей». Президент Украины во время выступления на украинском телеканале заявил, что вернет полуостров, и он никогда не будет территорией, принадлежащей России.
Государственный телеканал «Дом», передачи которого принимают в Донбассе и Крыму, показал интервью с Зеленским 3 августа.
- Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. <...> Это никогда не будет русская территория. Просто никогда. <...> Люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как мы, - заявил Зеленский.
С Крымом Зеленский связывает свою молодость и вспоминает о ней.
- Рапаны с песчинками, походы на Ай-Петри с палатками, прыжки с 13-метровой скалы в море, чтобы удивить будущую супругу. Поэтому возвращение <Крыма Украине> - это вопрос времени, - заключил он.
На 23 августа в Украине запланировано проведение первого саммита «Крымской платформы». Участие в международном событии, которое инициировал Зеленский, подтвердили 29 стран. По замыслу организаторов, «Крымская платформа» должна координировать усилия международного сообщества для возвращения Крыма Украине.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в марте 2014 года жители Крыма провели референдум и проголосовали за присоединение к России.