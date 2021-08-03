«Это моя земля»: Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским
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«Это моя земля»: Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским

10:06:168/3/2021Фото: Wikimedia Commons
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Президент Украины в очередной раз пообещал вернуть полуостров под крыло Киева.

Зеленский
Зеленский привлечет западные страны, чтобы вернуть Крым

Владимир Зеленский назвал Крым «своей землей». Президент Украины во время выступления на украинском телеканале заявил, что вернет полуостров, и он никогда не будет территорией, принадлежащей России.

Государственный телеканал «Дом», передачи которого принимают в Донбассе и Крыму, показал интервью с Зеленским 3 августа.

- Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. <...> Это никогда не будет русская территория. Просто никогда. <...> Люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как мы, - заявил Зеленский.

С Крымом Зеленский связывает свою молодость и вспоминает о ней.

- Рапаны с песчинками, походы на Ай-Петри с палатками, прыжки с 13-метровой скалы в море, чтобы удивить будущую супругу. Поэтому возвращение <Крыма Украине> - это вопрос времени, - заключил он.

На 23 августа в Украине запланировано проведение первого саммита «Крымской платформы». Участие в международном событии, которое инициировал Зеленский, подтвердили 29 стран. По замыслу организаторов, «Крымская платформа» должна координировать усилия международного сообщества для возвращения Крыма Украине.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в марте 2014 года жители Крыма провели референдум и проголосовали за присоединение к России.

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