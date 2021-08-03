Двухлетнюю девочку с вещами выставили ночью на улицу: Полиция ищет родителей
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Двухлетнюю девочку с вещами выставили ночью на улицу: Полиция ищет родителей

10:22:218/3/2021Фото: Pxfuel
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Возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.

Ребенка в Жуковском выставили на улицу

В подмосковном Жуковском ребенка двух лет выставили на улицу с вещами. Маленькую девочку обнаружили ночью, рядом с ней находилась сумка с детскими вещами. Местная жительница позвонила в полицию, рассказали в пресс-службе главка МВД РФ по Московской области.

- В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский поступило сообщение от местной жительницы 1992 года рождения о том, что у одного из домов на улице Молодежной найдена малолетняя девочка, на вид около двух лет. Рядом с ребенком обнаружена сумка с детскими вещами. По данному факту проводится проверка, - говорится в сообщении.

Малышку доставили в больницу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время в правоохранительных органах разыскивают родственников ребенка. Установить причину и условия произошедшего намерены присоединившиеся к проверке сотрудники прокуратуры Московской области. В СК Подмосковья завели уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.

- Возбуждено уголовное дело по факту оставления двухлетней девочки в опасности на одной из улиц Жуковского (ст. 125 УК РФ), - сказала Ольга Врадий старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области

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