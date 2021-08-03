Школьница выпала с балкона, защищаясь от отца-насильника: Получила страшные травмы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Школьница выпала с балкона, защищаясь от отца-насильника: Получила страшные травмы

10:41:268/3/2021Фото: pixabay.com
0

По предварительным данным, отец избивал дочь и попытался изнасиловать. 17-летняя девочка отбивалась от нападавшего и упала с четвертого этажа.

В Люберцах девушка выпала с балкона, спасаясь от отца-насильника

17-летняя девушка получила тяжелые травмы, спасаясь от отца-насильника. Инцидент произошел 2 августа в подмосковных Люберцах.

По предварительным данным, отец избивал дочь и попытался изнасиловать. Школьница отбивалась от нападавшего и выпала с балкона на четвертом этаже.

Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломами позвоночника и лодыжки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - 45-летний отец девочки - задержан.

В ближайшее время следствие обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, прокомментировала РЕН-ТВ официальный представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий.

Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Шепелев перестал скрывать Платона: мальчик необыкновенный
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Раскрыто, что нашли на трупе убитого министра РФ
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Пять фраз врачей, после которых срочно беги к другому
Красавица Хаматова показала дочек: фото потрясло сеть
отецнасильниквыпала с балконатяжелые травмы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Люди - звери?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Школьница выпала с балкона, защищаясь от отца-насильника: Получила страшные травмы
10:41:26 8/3/2021
Школьница выпала с балкона, защищаясь от отца-насильника: Получила страшные травмы
Коронавирусом переболели 1300 беременных в Новосибирской области. В основном - тяжело
10:29:31 8/3/2021
Коронавирусом переболели 1300 беременных в Новосибирской области. В основном - тяжело
Двухлетнюю девочку с вещами выставили ночью на улицу: Полиция ищет родителей
10:22:21 8/3/2021
Двухлетнюю девочку с вещами выставили ночью на улицу: Полиция ищет родителей
Сильный ритуал на рождение детей в Яблочный спас 2021
10:20:13 8/3/2021
Сильный ритуал на рождение детей в Яблочный спас 2021
С Днем спелеолога 4 августа незабываемые поздравления и прикольные картинки для профессионалов
10:15:37 8/3/2021
С Днем спелеолога 4 августа незабываемые поздравления и прикольные картинки для профессионалов
«Это моя земля»: Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским
10:06:16 8/3/2021
«Это моя земля»: Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским
Число погибших в ДТП в Турции российских туристов выросло до четырех: Они ехали в аэропорт после отдыха
9:53:08 8/3/2021
Число погибших в ДТП в Турции российских туристов выросло до четырех: Они ехали в аэропорт после отдыха
БердскРазбившегося на аэродроме в Бердске каскадера Федора Шилова перевели из реанимации
9:37:53 8/3/2021
Разбившегося на аэродроме в Бердске каскадера Федора Шилова перевели из реанимации
Главные запреты в праздник Рождества святителя Николая Чудотворца 11 августа 2021 года
9:20:04 8/3/2021
Главные запреты в праздник Рождества святителя Николая Чудотворца 11 августа 2021 года
На почту и в кассу ЖКХ только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом пустят в Ростовской области
9:13:14 8/3/2021
На почту и в кассу ЖКХ только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом пустят в Ростовской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской областиШесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Можно ли ходить на кладбище и работать на огороде 1 августа в день обретения мощей Серафима Саровского?На месте Серафимо-Дивеевского монастыря, который был основан святым Серафимом сегодня хранятся его мощи, а также остался действующим святой источник, купание в котором приносит людям долгожданное исцеление.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '