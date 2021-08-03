Школьница выпала с балкона, защищаясь от отца-насильника: Получила страшные травмы

17-летняя девушка получила тяжелые травмы, спасаясь от отца-насильника. Инцидент произошел 2 августа в подмосковных Люберцах.
По предварительным данным, отец избивал дочь и попытался изнасиловать. Школьница отбивалась от нападавшего и выпала с балкона на четвертом этаже.
Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломами позвоночника и лодыжки.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - 45-летний отец девочки - задержан.
В ближайшее время следствие обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, прокомментировала РЕН-ТВ официальный представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий.