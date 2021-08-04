Заваленный мусором дом выставили на продажу: агенты уверены, в нем есть сокровища

В одном из самых востребованных пригородов Таунсвилла выставлен на продажу дом-накопитель, но в нем может быть несколько скрытых сокровищ, пишет dailymail.co.uk.
Перечисленные как находящиеся в «очень плохом состоянии», потенциальным покупателям запрещено осматривать Квинслендер 1920-х годов из-за опасений по поводу безопасности вокруг гористой стопки предметов, заполняющих дом.
Обветшавший дом с двумя спальнями, нуждающийся в отчаянном ремонте, на самом деле может оказаться спрятанной сокровищницей.
Внутри дом наполнен эклектичной коллекцией интересных вещей, в которых может быть обнаружено одно или два спрятанных сокровища », - говорится в списке, опубликованном агентом Яном Кларком.
Дом, расположенный в желанном Вест-Энде Таунсвилла, может похвастаться обширной планировкой, состоящей из двух спален, ванной комнаты и «кухонной комнаты», а также центральной гостиной / столовой, которая ведет к закрытой веранде с трех сторон, в комплекте с оригинальными деревянными жалюзи и оконные рамы карнавальные.
Аукцион на недвижимость на Фрэнсис-стрит, 112 будет проводиться по принципу «как есть, где есть, не видно», поскольку заинтересованные покупатели могут осмотреть участок только извне или через виртуальный тур.
Агент по листингу Ян Кларк описал предыдущего владельца, который с тех пор скончался, как человека, который любил коллекционировать разные предметы.
Г-н Кларк также считает, что у арендатора «были кошки», и на сайте realestate.com.au он обнаружил более 30 000 банок кошачьего корма.
Агент по листингу утверждает, что вы можете ожидать найти такие предметы, как стальные дорожные сундуки, чемоданы, старые радиоприемники, электрические детали, предметы коллекционирования и «каждую банку с печеными бобами», разбросанные по всему дому.
Описывая собственность как «более грязную, чем грязную», мистер Кларк заверил, что под грудой мусора похоронен разумный дом.
«Он находится в плохом состоянии с точки зрения внешнего вида, но если его очистить, скорее всего, будет обнаружен приличный дом», - сказал он realestate.com.au.
«Все в Вест-Энде продается быстро, и это большой квартал, это два названия, и он смотрит вверх на Касл-Хилл».