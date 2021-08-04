Луны в квадрате Юпитера резко изменит жизнь трех знаков зодиака с 2 августа 2021 года

С тремя знаками зодиака ситуация никогда не будет прежней, жизнь которых изменится после того, как Луна коснется квадрата Юпитера в понедельник, 2 августа 2021 года.
2 августа Луна собирается в квадрате с Юпитером на небе, и хотя это астрологическое событие длится всего лишь мгновение, оно раскалывает три знака зодиака до основания. Настолько, что это вызывает серьезные изменения в жизни.
Три знака зодиака, чья жизнь меняется во время Луны в квадрате с Юпитером, начиная со 2 августа 2021 года, не смогут отрицать свой опыт, пишет yourtango.com.
Прежде чем вы начнете волноваться и встревожиться, думая, что Руби снова станет носителем плохих астрологических новостей, позвольте мне превратить эту грустную клоунскую улыбку в радостную клоунскую улыбку и сказать вам, что ... все хорошо. Луна в квадрате с Юпитером - это хорошо. Теперь ты можешь дышать.
Итак, что же делает это астрономическое событие таким благотворным? Ну, во-первых, этот транзит способен снимать плохое настроение.
Это как антидепрессант небесных событий, и мы все будем участвовать в этом воодушевляющем поведении. Это связано с настроением; это об отношении и личном мировоззрении, а не о романтике или деньгах.
Хотя момент может казаться идеальным, это ни в коем случае не идеальный переход; на самом деле, некоторая часть нашего восторга или удовлетворения может происходить из нашего добровольного невежества, как в случае «невежество - это блаженство».
Мы будем работать над этой фразой изо всех сил, начиная со 2 августа в течение всего года, и это означает, что часть того, что заставляет нас «выбирать» счастье, также совпадает с тем, что мы «выбираем» игнорировать или отрицать.
Три знака, которые почувствуют это больше всего, показывают лучшие примеры того, как невежество является блаженством во время Луны в квадрате с Юпитером.
Знаки зодиака, чья жизнь меняется во время Луны в квадрате с Юпитером, начиная со 2 августа 2021 года:
Рак (21 июня - 22 июля)
Вы находитесь в лучшем положении, чтобы изменить свою жизнь. Это не должно вас удивить, так как вы какое-то время о чем-то думали, и может показаться, что транзит Юпитера в Лунном квадрате подталкивает вас к правильному выбору.
Как и все остальные, все, что вы хотите в своей жизни, - это любовь и мир, но на этот раз вы не позволите ничему встать у вас на пути, когда дело доходит до воплощения этого в реальность. Вы знаете это в своем сердце; вам нужно уйти от плохой ситуации, чтобы вы могли полностью открыть себя хорошей.
Есть так много уроков, которые вы можете извлечь, прежде чем неудача перестанет быть вариантом. Все это кажется возможным благодаря влиянию Юпитера. Грядущее изменение - это изменение, которому вы сознательно отдаете себя; ты хозяин, и пришло время вернуть твою жизнь. Вы это знаете, и вселенная поддерживает ваши усилия.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Как обычно, вы будете взвешивать свои варианты во время этого транзита к Юпитеру в квадрате Луны, и в конечном итоге вы выберете душевное спокойствие - опыт, изменяющий жизнь сам по себе. Вы позволили себе слишком много свободы, и это превратилось в лень и безразличие.
Как вы обнаружите необходимость перемен и возможность их успеха? Вы посмотрите в зеркало. Да, это так просто. Вы посмотрите на свое отражение и увидите того, кого больше не узнаете.
Вы увидите пренебрежение и лень; память о том, кем вы были раньше, а также неспособность увидеть обнадеживающее будущее ... пока Юпитер не выбьет дверь и не прижмет ваше лицо к зеркалу (так сказать) и позволит вам понять, что вы тот, кто несет ответственность за ваш беспорядок - и вы тот, кто может вытащить вас из него, если только вы приложите немного усилий.
Вот как вы испытаете изменения, Весы. вы примете вызов Юпитера - и вы победите.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Если есть что-то, что вы действительно ненавидите, так это люди, которые говорят, что собираются что-то сделать, а потом никогда этого не делают. И угадай, кем ты стал? Этот парень, Стрелец. Если вы не начнете действовать в ближайшее время, вы закончите «все болтовни», и это будет просто шум.
Не говоря уже о том, что это не ваш путь; Вы - деятель - прокрастинация просто смешна. Хорошо, что вы очень восприимчивы к огромному мощному удару Юпитера, вашей правящей планеты .
Стрельцу не удастся пройти, когда Юпитер делает «массивный макияж» - на самом деле, ваш знак бросают в огонь для некоторой доработки в реальном времени.
Вот что от вас требуется во время этого транзита: очищение через действие. Тебе нужно помнить, кто ты, Кентавр.
Зачем изображать полуконя-получеловека, если ты не собираешься тащить свои сладости на глазах у всех. А теперь иди и работай над собой. Мы скучали по тебе.