Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 августа 2021 в России и мире

• День рождения шампанского
• День качания на качелях
• День одинокой работающей женщины (Single Working Women`s Day)
• День заветного сундучка
• День памяти святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины
• День спелеолога (Speleology Day)
• Международный день дымчатого леопарда (International Clouded Leopard Day)
• День белого вина (National White Wine Day) - США
• День печенья с шоколадной крошкой (National Chocolate Chip Cookie Day) - США
• День «Ура детям!» (Hooray for Kids Day) - США
• День благодарности специалистам-психиатрам (National Psychiatric Technician Appreciation Day) - США
• Праздник Белой Девы - Испания
• День основателей (Founders Day) - Гана
• Карнавальная среда (Carnival Wednesday) - Британские Виргинские острова
• День регаты (Regatta Day) - Канада
• День Конституции - Острова Кука
• День береговой охраны (U.S. Coast Guard Day) - США
• День революции (Revolution Day) - Буркина-Фасо
• День национальной гвардии (National Guard Day) - Венесуэла
• День словацкой Матицы (Matica Slovenska Day) - Словакия
• День поста и духовных практик «Камика Экадаши» (Kamika Ekadashi) - Индия
• Именины у Марии, Фоки, Михаила, Алексея
• Марьи добрый день (Мария Ягодница)
Важные события
1326 на территории Кремля заложен первый в Москве каменный храм – церковь Успения Пресвятой Богородицы. Впоследствии на этом месте возвели Успенский собор.
1662 в Москве произошёл Медный бунт.
1687 гетманом Левобережья избран И. Мазепа.
1836 в московском Кремле установлен Царь-Колокол.
1888 открытие Томского университета.
1892 Владимир Ульянов (будущий Ленин) получил право на ведение судебных дел.
1912 состоялся первый пассажирский перелет через пролив Ла-Манш
1951 от Финляндского вокзала отправился первый электропоезд. К 1980-м вокзал по объёму пригородных перевозок выйдет на второе место среди всех вокзалов СССР.
1988 Афганская война: заместитель командующего ВВС 40-й армии Александр Руцкой (будущий вице-президент России) сбит пакистанским истребителем F-16, выполняя боевой вылет в районе афгано-пакистанской границы.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend