Народные приметы на 4 августа в Марьин день: что обязательно нужно выкопать в огороде?

Сегодня, 4 августа, в народе отмечался красивый праздник с не менее красивым названием Марьин день или Мария Ягодница. Назывался он так потому, что сегодня в православном церковном календаре отмечается день памяти святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины.
А Ягодницей Марию называли потому, что к этому дню в лесах и на опушка поспевали лесные ягоды, такие как брусника, черника, голубика, костяника, жимолость и ежевика. В садах поспевал полезный крыжовник, ещё можно было собирать смородину.
Поскольку сегодня запрещалось заниматься любой тяжелой работой, в том числе уборкой в доме, стиркой, а также работой в огородах и в полях, то люди весь день посвящали сбору созревших ягод, а также их заготовке: бруснику замачивали, а остальные ягоды пускали на компоты, варенье, мелкие ягодки отправляли на сушку. Зимой из них заваривали вкусный ароматный чай.
Но был сегодня и обязательный вид работы, который обязательно и непременно сегодня нужно было сделать. Это работа касалась тех, кто любит выращивать многолетние цветы. Сегодня был последний день, когда можно и нужно было выкопать цветочные луковицы для закладывания их на зимнее хранение.
Приметы на Марьин день 4 августа
По приметам считалось, что сон, который вы увидели в ночь с 3 на 4 августа считается вещим. Он может предупреждать о грядущей опасности, а потому рассказывать о нём нельзя.
Сегодня наблюдали за лягушками на водоёмах. Если они держались на поверхности воды, значит в ближайшие дни будет сухо, если они сидят на суше, и при этом громко квакают, можно ожидать дожди. Также скорые дожди обещали пауки, если их нигде не было видно, даже на паутинках.
Если сегодня была гроза, крестьяне ожидали богатый и хороший урожай зерна.
Если вы вышли в огород, и увидели там много слизняков, значит в скорости будет сыро на протяжении нескольких дней.