Самая сильная молитва к святой равноапостольной Марии Магдалины в великий праздник 4 августа 2021 года

По преданию Мария Магдалина была одержима бесами, из-за чего вела распутных образ жизни и занималась блудом. Однажды ее хотели закидать камнями. Иисус Христос оказался рядом и она взмолилась ему, чтобы она простил ей ее грехи, искренне в них раскаявшись. Иисус спас ее, когда остановив разъяренную толпу, жаждущую наказания, предложив бросить первому камень тому, кто сам без греха. После этого он сказал Марии встать и больше не грешить.
Считается, что Иисус излечил ее от одержимости и простил ей все его грехи. После этого она неотступно следовала за ним вплоть до распятия, находясь рядом с Его Матерью в этот момент. И после смерти Христа Мария хотела приготовить его тело на третий день к погребению, но не нашла Спасителя. Архангел Гавриил сообщил ей, что Воскресение состоялось. Именно Мария Магдалина первой возвестила всем, что Христос Воскрес.
Впоследствии она проповедовала христианство наравне с апостолами, находясь в Италии.
Сегодня считается что молитвы святой Марии Магдалине могут помогать во многих случаях, например, при испорченных отношениях в семье, при излечении детей, при плохих отношениях между родителями и детьми.
Однако самыми сильными просьбами к ней являются молитвы об исцелении от одержимости, об избавлении пороков и от вредных и пагубных привычек , она может лечить душевные болезни и психические заболевания, к ней обращаются за помощью те, кто не находит объяснения своим поступкам.
Есть особая женская молитва, направленная на раскаяние и прекращение распутного образа жизни, также эту молитву женщины читают, когда собираются раскаяться в тяжелом грехе аборта.
Молитва Марии Магдалине
Женская молитва