В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. Десять вагонов сошли с путей
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В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. Десять вагонов сошли с путей

9:04:208/4/2021Фото: pixabay
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Ожидается задержки в расписании пассажирских поездов.

Поезда не смогли разъехаться

Вчера, 3 августа, в Забайкальском крае произошло ЧП на железной дороге. На перегоне Алеур - Бушулей в Забайкальском крае после столкновения двух грузовых составов 10 вагонов сошли. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

- 3 августа 2021 года в 22:40 мск (04:40 по местному времени, 4 августа) на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. В результате с рельсов сошли, по предварительным данным, 10 вагонов обоих поездов, - сообщают в ведомстве.

Как стало известно, движение на этом перегоне остановлено, но пострадавших нет. Также ожидается задержки в расписании пассажирских поездов.

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