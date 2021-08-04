В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. Десять вагонов сошли с путей

Вчера, 3 августа, в Забайкальском крае произошло ЧП на железной дороге. На перегоне Алеур - Бушулей в Забайкальском крае после столкновения двух грузовых составов 10 вагонов сошли. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
- 3 августа 2021 года в 22:40 мск (04:40 по местному времени, 4 августа) на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. В результате с рельсов сошли, по предварительным данным, 10 вагонов обоих поездов, - сообщают в ведомстве.
Как стало известно, движение на этом перегоне остановлено, но пострадавших нет. Также ожидается задержки в расписании пассажирских поездов.