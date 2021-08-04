Под Новосибирском погиб водитель после столкновения с опорой ЛЭП

Вчера, 3 августа, в Новосибирском районе произошла страшная авария. Там автомобиль AMC Eagle вылетел в кювет, врезался в столб и погиб на месте.
— На 3-м километре автодороги Академгородок — Кольцово он не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет с последующим наездом на ограждение ЛЭП, — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.
К сожалению, водитель автомобиля погиб на месте от полученных травм. Его личность в настоящее время устанавливается. Единственное, что известно – ему на вид 30-40 лет. Травмы получил его пассажир — мужчина 1976 года рождения.
Отметим, что 2 августа в Новосибирске произошло столкновение двух легковушек, пострадали четыре человека.