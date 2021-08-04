Льва Шлосберга сняли с выборов в собрание Псковской области из-за участия в деятельности штаба Навального
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Льва Шлосберга сняли с выборов в собрание Псковской области из-за участия в деятельности штаба Навального

9:49:018/4/2021Фото: pixabay
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Организация признана в России экстремистской.

Кандидата от партии Яблоко сняли с выборов

Льву Шлосбергу, который возглавлял список кандидатов от партии «Яблоко» в областное собрание. Как оказалось, это произошло из-за того, что Шлосберг принимал участие в деятельности «штаба Навального» (признана в РФ экстремистской и иноагентом).

- Политической партей "Яблоко" список также зарегистрирован в составе 40 человек, два из них исключены из единого списка: это Шлосберг Лев Маркович и Кузьмин Николай Александрович. Была проведена проверка документов и на ее основании была установлена причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, которое осуществляет экстремистскую деятельность. У нас был ответ из управления Минюста (они также проверяют документы). Они указали на участие в акции, которая была организована общественным движением "Штаб Навального, - сообщили в избиркоме Псковской области.

По данным официального сайта партии "Яблоко", в июле на конференции псковского отделения политического объединения было принято решение выдвинуть на выборы в региональное собрание 42 кандидата в составе единого списка и 13 кандидатов во всех одномандатных округах. Единый список возглавили депутаты Псковского областного собрания Лев Шлосберг и Артур Гайдук, а также депутат собрания Гдовского района, глава крестьянского (фермерского) хозяйства "Прометей" Александр Конашенков.

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