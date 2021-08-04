Ведущий Александр Гордон рассказал о своей встрече с Владимиром Путиным
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Ведущий Александр Гордон рассказал о своей встрече с Владимиром Путиным

10:16:228/4/2021Фото: скрин с видео "Вдудь"
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Он также отметил, что "жилище президента очень скромное"

Гордон рассказал, как прошла его встреча с Путиным

Известный российский ведущий Александр Гордон дал интервью YouTube-каналу «вДудь». В ходе него он вспомнил, как встретился с президентом России Владимиром Путиным. В те времена Гордон, по его словам, дружил и работал с бывшей супругой президента Людмилой. Тогда записывался проект на тему семейных отношений и однажды они работали в резиденции Путина.

Когда Гордон встретился с Путиным, разговор был ограничен только взаимным приветствием.

- Я стою, <говорю>: «Здравствуйте, Владимир Владимирович». Он говорит: «Здравствуйте, Александр». Все, ну а что еще скажешь?, — сказал Гордон.

При этом ведущий отметил, что жилище главы государства очень скромное.

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