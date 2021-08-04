Ведущий Александр Гордон рассказал о своей встрече с Владимиром Путиным

Известный российский ведущий Александр Гордон дал интервью YouTube-каналу «вДудь». В ходе него он вспомнил, как встретился с президентом России Владимиром Путиным. В те времена Гордон, по его словам, дружил и работал с бывшей супругой президента Людмилой. Тогда записывался проект на тему семейных отношений и однажды они работали в резиденции Путина.
Когда Гордон встретился с Путиным, разговор был ограничен только взаимным приветствием.
- Я стою, <говорю>: «Здравствуйте, Владимир Владимирович». Он говорит: «Здравствуйте, Александр». Все, ну а что еще скажешь?, — сказал Гордон.
При этом ведущий отметил, что жилище главы государства очень скромное.