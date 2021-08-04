"Это меня дядя Олег": Проводом от чайника жестоко избили 7-летнего Тимура в Новосибирске. Смотрите фото

Сожитель родной тети жестоко избил проводом от чайника 7-летного Тимура из Новосибирска.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", сейчас на лице и теле мальчика виднеются ужасные красные следы.
Как об этом стало известно
Впервые информацию о насилии над ребенком разместил в социальных сетях сосед семьи. Он прогуливался во дворе и заметил на мальчике побои.
- Я 19 лет являюсь тренером. Детей знаю "от" и "до". Для меня это был просто шок! Когда я у Тимура вчера, 3 августа спросил кто это с ним сделал, он ответил, что дядя Олег. Потом я уже у ребят узнал, что Олег является сожителем сестры матери Тимура,- рассказал Иван Иванов (имя героя изменено - прим. ред.)
А если бы выбил глаз?
Как отметил Иван, в его детстве от старших получали все, но не до такой степени. Сейчас у Ивана тоже есть сын. Молодой человек выступает категорически против любого насилия.
- Моя челюсть отвалилась в прямом смысле этого слова. Просто взглянув на следы побоев, я сделал вывод, что они наносились просто, куда попало и как попало. Шрам даже есть возле глаза. А если бы выбил? Что должен натворить ребенок, чтобы заслужить такие наказания? - недоуменно признес новосибирец.
"Говорят мать любит выпить"
Иван сообщил полицейским и сотрудникам ПДН ситуацию с Тимуром. С матерью ребенка провели беседу. По наблюдениям Иванова, при первом взгляде на мать несовершеннолетнего, невозможно предположить, что в семье происходят какие-то проблемы.
- Я вчера ее увидел. Не сказал бы, что у них какая-то беда, но во дворе говорят, что она любит выпить. Помимо Тимура у нее есть еще один ребенок,- отметил молодой отец.
Жизнерадостный мальчик
Предположительной причиной чудовищного избиения маленького Тимура является неосторожность ребенка при игре на улице с палкой. Не так давно, по рассказам людей, проживающих в округе, Тимур стоял около стены и бил по ней палкой. К нему подошел еще один мальчик по имени Тимофей. Не увидев его, Тимур "зарядил" мальчонке в глаз. У того образовался синяк. Родители Тимофея приходили к матери Тимура разбираться. Возможно, что сожитель тети Тимура именно таким образом, то есть с помощью шнура от чайника и решил разобраться со своим будущим племянником. Среди соседей просачивается информация, что злосчастному дяде Олегу всего 21 год.
- Тимур очень жизнерадостный мальчишка. Не сказал бы, что он прям хулиган, но у него, как и у любого человека, есть косяки. Мамаше этого славного мальчишки хочется сказать: ни один мужчина не достоин того, чтобы твой сын терпел такое! - заявил неравнодушный Иван.
А что Следственный комитет?
По предварительной информации, ситуацией с избиением 7-летнего Тимура из Новосибирска заинтересовался Следственный комитет Новосибирской области. Комментарий ведомства будет сообщен дополнительно.
Вдруг повторится?
Отметим, что согласно закону, если соседи снова станут свидетелями того, что ситуация в семье Тимура повторяется, то они имеют право снова обратиться в полицию за ответом, а также привлечь к делу прокуратуру.