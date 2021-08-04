"Это меня дядя Олег": Проводом от чайника жестоко избили 7-летнего Тимура в Новосибирске. Смотрите фото
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"Это меня дядя Олег": Проводом от чайника жестоко избили 7-летнего Тимура в Новосибирске. Смотрите фото

12:57:198/4/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Иваном
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Впервые ссадины на лице у мальчика заметил сосед, прогуливаясь во дворе. Молодой человек испытал конкретный шок. По его мнению, ребенка избили тем, что первое попалось под руку. При такой силе удара могли выбить мальчонке и глаз.

Тимур сильно пострадал от дяди

Сожитель родной тети жестоко избил проводом от чайника 7-летного Тимура из Новосибирска.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", сейчас на лице и теле мальчика виднеются ужасные красные следы.

Как об этом стало известно

Впервые информацию о насилии над ребенком разместил в социальных сетях сосед семьи. Он прогуливался во дворе и заметил на мальчике побои.

- Я 19 лет являюсь тренером. Детей знаю "от" и "до". Для меня это был просто шок! Когда я у Тимура вчера, 3 августа спросил кто это с ним сделал, он ответил, что дядя Олег. Потом я уже у ребят узнал, что Олег является сожителем сестры матери Тимура,- рассказал Иван Иванов (имя героя изменено - прим. ред.)

А если бы выбил глаз?

Как отметил Иван, в его детстве от старших получали все, но не до такой степени. Сейчас у Ивана тоже есть сын. Молодой человек выступает категорически против любого насилия.

- Моя челюсть отвалилась в прямом смысле этого слова. Просто взглянув на следы побоев, я сделал вывод, что они наносились просто, куда попало и как попало. Шрам даже есть возле глаза. А если бы выбил? Что должен натворить ребенок, чтобы заслужить такие наказания? - недоуменно признес новосибирец.

"Говорят мать любит выпить"

Иван сообщил полицейским и сотрудникам ПДН ситуацию с Тимуром. С матерью ребенка провели беседу. По наблюдениям Иванова, при первом взгляде на мать несовершеннолетнего, невозможно предположить, что в семье происходят какие-то проблемы.

- Я вчера ее увидел. Не сказал бы, что у них какая-то беда, но во дворе говорят, что она любит выпить. Помимо Тимура у нее есть еще один ребенок,- отметил молодой отец.

Жизнерадостный мальчик

Предположительной причиной чудовищного избиения маленького Тимура является неосторожность ребенка при игре на улице с палкой. Не так давно, по рассказам людей, проживающих в округе, Тимур стоял около стены и бил по ней палкой. К нему подошел еще один мальчик по имени Тимофей. Не увидев его, Тимур "зарядил" мальчонке в глаз. У того образовался синяк. Родители Тимофея приходили к матери Тимура разбираться. Возможно, что сожитель тети Тимура именно таким образом, то есть с помощью шнура от чайника и решил разобраться со своим будущим племянником. Среди соседей просачивается информация, что злосчастному дяде Олегу всего 21 год.

- Тимур очень жизнерадостный мальчишка. Не сказал бы, что он прям хулиган, но у него, как и у любого человека, есть косяки. Мамаше этого славного мальчишки хочется сказать: ни один мужчина не достоин того, чтобы твой сын терпел такое! - заявил неравнодушный Иван.

А что Следственный комитет?

По предварительной информации, ситуацией с избиением 7-летнего Тимура из Новосибирска заинтересовался Следственный комитет Новосибирской области. Комментарий ведомства будет сообщен дополнительно.

Вдруг повторится?

Отметим, что согласно закону, если соседи снова станут свидетелями того, что ситуация в семье Тимура повторяется, то они имеют право снова обратиться в полицию за ответом, а также привлечь к делу прокуратуру.

Тимура знают все дети и соседи в округе

Вот такие раны на теле у 7-летнего мальчика

Тимуру очень больно

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