Родившая в 14 лет от 10-летнего мальчика Даша снова беременна
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Родившая в 14 лет от 10-летнего мальчика Даша снова беременна

5:14:418/4/2021,София МальцеваФото: Instagram
0

Личность отца устанавливает следственный комитет. А родители девочки утверждают, что она встречалась с 17-летним парнем из Самары.

Родившая в 14 снова беременна

Школьница, родившая в 14 лет дочь Эмилию, беременна снова. Об этом уже будучи 15-летней она рассказала в социальной сети Instagram. Сначала девочка засомневалась, стоит ли оставлять ребенка, но потом решила, что готова родить. В следственном комитете начали проверку.

- Было очень сложно делать этот выбор, возможно, я о нем еще пожалею, но не сейчас. Да хоть во мне сейчас и обычное скопление клеток, не ребенок, но все же очень жалко прерывать чью-то жизнь. Тем более когда я рожу, Миле будет уже два года, с ней будет не настолько трудно, буду ее иногда оставлять с бабушкой (моей мамой). Да и мне самой уже будет 16, я смогу переехать, купив квартиру, - сообщила у себя на странице в социальной сети 15-летняя девочка.

Личность отца устанавливает следственный комитет. А родители девочки утверждают, что она встречалась с 17-летним парнем из Самары.

Семиклассница призналась, что не знает, когда пойдет к врачу, сославшись на занятость: школу девушка совмещает с воспитанием ребенка и походом в салоны красоты.

Напоминаем, случай, повергший в шок всю страну: 13-летняя школьница из Красноярского края забеременела от своего десятилетнего друга. Оказалось, что семиклассница Даша и четвероклассник Иван встречались на протяжении года. Дети часто оставались друг у друга в гостях и называли себя парой по согласию родителей.

Однако в небольшом городке Красноярского края не поверили в "Ромео и Джульетту железногорского разлива". Соседи и знакомые семьи Даши были уверены, что отцом ребенка на самом деле мог являться взрослый друг девочки. Это подтвердилось, когда девочка призналась, что 10-летний ни при чем — отцом ребенка оказался 15- летний подросток. Семья Даши обвинила его в изнасиловании и написала на него заявление.

Генетическая экспертиза, которую провели после рождения ребенка, показала почти 100% соответствия со старшеклассником. С отцом ребенка родившая не общается.

Неприятный запах изо рта: как от этого избавиться
Азаров решительно высказался в адрес команды Зеленского
Чай — это не просто вкусный напиток: какой самый полезный
«Мечтатели с дурдома»: украинцы смело высказались о Зеленском
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
По натуре своей злые: эти знаки Зодиака мстят за любую мелочь
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Была пьяная: кем оказалась студентка, убившая ребенка на переходе
родилабеременна в 13решила оставить ребенка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В 15 лет уже не так страшно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРодившая в 14 лет от 10-летего мальчика Даша снова беременна
5:14:41 8/4/2021
Родившая в 14 лет от 10-летего мальчика Даша снова беременна
Российская каратистка Анна Чернышева не будет участвовать в Олимпиаде в Токио 2021
5:13:06 8/4/2021
Российская каратистка Анна Чернышева не будет участвовать в Олимпиаде в Токио 2021
Мертвым возле кладбища нашли пропавшего 19 июня мужчину под Новосибирском
5:01:08 8/4/2021
Мертвым возле кладбища нашли пропавшего 19 июня мужчину под Новосибирском
Похитителя 12-летней девочки все еще разыскивают в республике Алтай
4:47:57 8/4/2021
Похитителя 12-летней девочки все еще разыскивают в республике Алтай
Водитель автобуса скончался прямо за рулем в Барнауле
4:42:23 8/4/2021
Водитель автобуса скончался прямо за рулем в Барнауле
Бердск"Касса закрылась прямо перед носом": Справку в РКЦ для продажи квартиры 2 недели не может получить риелтор из Бердска
4:41:08 8/4/2021
"Касса закрылась прямо перед носом": Справку в РКЦ для продажи квартиры 2 недели не может получить риелтор из Бердска
Годовалая девочка утонула в колесе с водой в Новосибирске
4:34:18 8/4/2021
Годовалая девочка утонула в колесе с водой в Новосибирске
Как не пропустить космический звездопад Персеиды в августе 2021 года: Дата и подробности космособытия
4:20:49 8/4/2021
Как не пропустить космический звездопад Персеиды в августе 2021 года: Дата и подробности космособытия
22 589 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки 4 августа
4:07:31 8/4/2021
22 589 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки 4 августа
Бердск«Никакого снижения заболеваемости нет»: В 7 раз выросла за год суточная коронавирусная статистика в Бердске
4:00:43 8/4/2021
«Никакого снижения заболеваемости нет»: В 7 раз выросла за год суточная коронавирусная статистика в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видеоНа месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. Одна из них - реанимобиль. Известно, что за рулем "Ниссан" находилась девушка, которая вылетела на встречку.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '