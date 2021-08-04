Родившая в 14 лет от 10-летнего мальчика Даша снова беременна

Школьница, родившая в 14 лет дочь Эмилию, беременна снова. Об этом уже будучи 15-летней она рассказала в социальной сети Instagram. Сначала девочка засомневалась, стоит ли оставлять ребенка, но потом решила, что готова родить. В следственном комитете начали проверку.
- Было очень сложно делать этот выбор, возможно, я о нем еще пожалею, но не сейчас. Да хоть во мне сейчас и обычное скопление клеток, не ребенок, но все же очень жалко прерывать чью-то жизнь. Тем более когда я рожу, Миле будет уже два года, с ней будет не настолько трудно, буду ее иногда оставлять с бабушкой (моей мамой). Да и мне самой уже будет 16, я смогу переехать, купив квартиру, - сообщила у себя на странице в социальной сети 15-летняя девочка.
Личность отца устанавливает следственный комитет. А родители девочки утверждают, что она встречалась с 17-летним парнем из Самары.
Семиклассница призналась, что не знает, когда пойдет к врачу, сославшись на занятость: школу девушка совмещает с воспитанием ребенка и походом в салоны красоты.
Напоминаем, случай, повергший в шок всю страну: 13-летняя школьница из Красноярского края забеременела от своего десятилетнего друга. Оказалось, что семиклассница Даша и четвероклассник Иван встречались на протяжении года. Дети часто оставались друг у друга в гостях и называли себя парой по согласию родителей.
Однако в небольшом городке Красноярского края не поверили в "Ромео и Джульетту железногорского разлива". Соседи и знакомые семьи Даши были уверены, что отцом ребенка на самом деле мог являться взрослый друг девочки. Это подтвердилось, когда девочка призналась, что 10-летний ни при чем — отцом ребенка оказался 15- летний подросток. Семья Даши обвинила его в изнасиловании и написала на него заявление.
Генетическая экспертиза, которую провели после рождения ребенка, показала почти 100% соответствия со старшеклассником. С отцом ребенка родившая не общается.