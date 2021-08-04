Лучшие сорта огурцов для засолки
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лучшие сорта огурцов для засолки

9:20:518/4/2021Фото: pxhere
0

Все виды огурцов можно разделить на салатные, засолочные и универсальные, которые подходят для употребления в свежем виде и для маринования.

огурцы
Не все сорта огурцов хорошо ведут себя при консервации

Наверное нет такой хозяйки, которая не солила или не мариновала бы огурчики на зиму. Именно поэтому владельцы  огородов и дач, уже зимой начинают задумываться о том, какие сорта популярного овоща они будут высаживать. Будет обидно, когда вы с самой ранней весны выращивали рассаду, высаживали её в теплицы или в грунт, ухаживали за культурой, а огурчики в результате маринования или засолки получаются невкусными.

Какие же лучше выбирать сорта, чтобы огурчики были вкусные, хрустящие и остренькие, а вы и ваши гости остались довольны вкусом самой популярной закуски?

Все виды огурцов можно разделить на салатные, засолочные и универсальные, которые подходят для употребления в свежем виде и для маринования.

Стоит сразу отметить, что отличить сорта огурцов, которые подходят только для салата или которые лучше всего подойдут для засолки и маринования, можно даже по внешним признакам.

Салатные сорта огурцов отличаются ровной и гладкой поверхностью, а огурчики, которые подходят для заготовки на зиму, всегда бугристые и не обладают крупными размерами. Обратите внимание на шипы огурцов. Огурчики, у которых шипы белого цвета, обладают толстой кожурой, а значит какими бы бугристыми они ни были, для солений они не пригодятся. У салатных огурцов более нежная мякоть, у засолочных огурчиков мякоть всегда очень плотная и хрустящая. Именно этот признак обеспечивает огурчикам, заготовленным на зиму, оставаться хрустящими.

К самым урожайным и лучшим для засолки сортам огурцов на протяжении уже очень многих лет остаются огурцы сорта "нежинский" и "муромский".

Из новинок можно выбирать сорта "хабар", "герман", "весёлые ребята", "парижский корнишон". Если вы любите очень маленькие хрустящие огурчики, посадите "лилипут" или "парижский корнишон".

Для засолки огурцов в бочках можно выбирать сорт с названием "бочковой засолочный f1".

Неприятный запах изо рта: как от этого избавиться
Азаров решительно высказался в адрес команды Зеленского
Чай — это не просто вкусный напиток: какой самый полезный
«Мечтатели с дурдома»: украинцы смело высказались о Зеленском
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Умер Рудаков: стала известна причина смерти актера
Выходка кота вынудила людей позвонить в полицию
Япония перешла к прямым угрозам РФ из-за действия Мишустина
5 дней ада: компанию друзей растерзали на отдыхе
дачаогурцызасолкасорта огурцов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие сорта засаливаете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лучшие сорта огурцов для засолки
9:20:51 8/4/2021
Лучшие сорта огурцов для засолки
Бердск"Похоронный король" ведет "Партию пенсионеров" в Госдуму, в горсовет Бердска - экс-сотрудник приемной "Единой России"
9:12:41 8/4/2021
"Похоронный король" ведет "Партию пенсионеров" в Госдуму, в горсовет Бердска - экс-сотрудник приемной "Единой России"
Водитель хотел выгнать из маршрутки программиста с ДЦП из списка Forbes
8:43:10 8/4/2021
Водитель хотел выгнать из маршрутки программиста с ДЦП из списка Forbes
БердскИсполосованного шнуром от чайника 7-летнего мальчика забрали из семьи в Новосибирске
8:29:11 8/4/2021
Исполосованного шнуром от чайника 7-летнего мальчика забрали из семьи в Новосибирске
Самые лучшие дни по лунному календарю в августе 2021 года для сбора урожая
8:20:51 8/4/2021
Самые лучшие дни по лунному календарю в августе 2021 года для сбора урожая
Сделки с квартирами за одни сутки станут доступны в 2021 году
8:06:41 8/4/2021
Сделки с квартирами за одни сутки станут доступны в 2021 году
Исчезающие сообщения появились в WhatsApp
8:02:34 8/4/2021
Исчезающие сообщения появились в WhatsApp
Прощения сквозь слезы попросила Валерия Башкирова: Суд оставил в СИЗО сбившую троих детей на "зебре"
7:39:49 8/4/2021
Прощения сквозь слезы попросила Валерия Башкирова: Суд оставил в СИЗО сбившую троих детей на "зебре"
Чудом выжил подросток: Превратился в груду железа ВАЗ после наезда на дерево
7:23:45 8/4/2021
Чудом выжил подросток: Превратился в груду железа ВАЗ после наезда на дерево
Чудеса исцеления Почаевской иконы Божией Матери: Главные молитвы 5 августа в праздник святыни
7:20:53 8/4/2021
Чудеса исцеления Почаевской иконы Божией Матери: Главные молитвы 5 августа в праздник святыни
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской областиШесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '