Лучшие сорта огурцов для засолки

Наверное нет такой хозяйки, которая не солила или не мариновала бы огурчики на зиму. Именно поэтому владельцы огородов и дач, уже зимой начинают задумываться о том, какие сорта популярного овоща они будут высаживать. Будет обидно, когда вы с самой ранней весны выращивали рассаду, высаживали её в теплицы или в грунт, ухаживали за культурой, а огурчики в результате маринования или засолки получаются невкусными.
Какие же лучше выбирать сорта, чтобы огурчики были вкусные, хрустящие и остренькие, а вы и ваши гости остались довольны вкусом самой популярной закуски?
Все виды огурцов можно разделить на салатные, засолочные и универсальные, которые подходят для употребления в свежем виде и для маринования.
Стоит сразу отметить, что отличить сорта огурцов, которые подходят только для салата или которые лучше всего подойдут для засолки и маринования, можно даже по внешним признакам.
Салатные сорта огурцов отличаются ровной и гладкой поверхностью, а огурчики, которые подходят для заготовки на зиму, всегда бугристые и не обладают крупными размерами. Обратите внимание на шипы огурцов. Огурчики, у которых шипы белого цвета, обладают толстой кожурой, а значит какими бы бугристыми они ни были, для солений они не пригодятся. У салатных огурцов более нежная мякоть, у засолочных огурчиков мякоть всегда очень плотная и хрустящая. Именно этот признак обеспечивает огурчикам, заготовленным на зиму, оставаться хрустящими.
К самым урожайным и лучшим для засолки сортам огурцов на протяжении уже очень многих лет остаются огурцы сорта "нежинский" и "муромский".
Из новинок можно выбирать сорта "хабар", "герман", "весёлые ребята", "парижский корнишон". Если вы любите очень маленькие хрустящие огурчики, посадите "лилипут" или "парижский корнишон".
Для засолки огурцов в бочках можно выбирать сорт с названием "бочковой засолочный f1".