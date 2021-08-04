Как отличить ель от сосны и пихты?

Самыми популярными хвойными деревьями, которые выбирают для украшения дома на новый год, являются ель, пихта и сосна. Давайте разберемся, как их отличить друг от друга.
Хвоя
Это самый показательный признак для различия этих трех видов хвойных деревьев. Хвоя у сосны всегда длиннее, чем иголочки ели или пихты. Ее размеры равны 6-8 сантиметрам. Хвоя пихты и ели по длине одинаковы, но отличаются друг от друга формой - иголочку сосны можно прокатить, зажав между пальцами, а хвоя пихты всегда плоская- ее прокатить не получится.
Хвоя сосны растет пучками, в которые могут входить от двух до 7 иголочек. Хвоя пихты растет единично. Хвоя ели имеет более округлую форму.
У пихты иголочки самые мягкие, у ели самые жесткие.
Запах
При растирании хвои между пальцами самый сильный аромат будет издавать хвоя пихты. На второе место по интенсивности аромата поставим сосну, на третье - ель.
Стойкость
Из трех этих деревьев самой большей стойкостью обладает ель. Первой осыплет иголочки пихта, на втором месте - сосна. Ель простоит в доме дольше остальных.
Шишки
У сосны и пихты шишки свисают с веток вниз, у ели они растут вверх. Сосновую шику нельзя согнуть - они самые жесткие.