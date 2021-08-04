Дерипаска: Центробанк подрывает основы экономического роста России
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Дерипаска: Центробанк подрывает основы экономического роста России

11:07:268/4/2021Фото: Wikimedia Commons
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Повышение процентной ставки Банком России не дает возможности долгосрочному росту российской экономики, считает миллиардер.

Олег Дерипаска предрек снижение производства в России

Совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска обвинил Банк России в том, что он мешает экономическому росту страны.

- В очередной раз удивляешься, как Центральный Банк действует вопреки установкам правительства, пытающегося оживить экономический рост, поддержать занятость, преодолеть пятилетнюю стагнацию доходов граждан. Фактически задрав ставки до запредельного уровня даже для развивающихся стран, Центральный Банк подрывает сами основы долгосрочного экономического роста, — написал он в Telegram.

23 июля в четвертый раз с начала года была повышена ключевая ставка до показателя 6,5% годовых. ЦБ, начиная с 19 марта, в общей сложности поднял ставку на 2,25 п.п., руководствуясь ростом инфляции. После повышения показателя в ЦБ заявили, что экономика страны достигла уровня, который был до пандемии и объявили, что рост ставки поможет «легче переносить в цены возросшие издержки».

Дерипаска назвал данное объяснение очень странным, и указал на резкое падение индекса деловой конъюнктуры PMI в июле. Бизнесмен привел доводы аналитиков, которые зафиксировали «возобновление спада производства, которое было самым быстрым со времен пандемии в мае 2020 г.».

По словам Олега Дерипаски, ЦБ поставил экономику страны в условия, в которых предприятия не смогут наращивать производство, что повлечет к уменьшению выпускаемой продукции и уменьшению доходов населения.

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