Прощения сквозь слезы попросила Валерия Башкирова: Суд оставил в СИЗО сбившую троих детей на "зебре"

в среду, 4 августа, Мосгорсуд признал законным арест Валерии Башкировой, сбившей трех детей на пешеходном переходе за западе столицы.
"Постановление Тверского районного суда от 19 июля 2021 года оставить без изменения", - цитирует РИА Новости судью.
Башкирова участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО, в зале сдебного заседания находились родители обвиняемой.
По словам ее адвоката Альберта Якубова, домашний арест может быть изменен только если нарушен его режим, чего не было. Его доверительница не привлекалась, бежать не пыталась, сопротивления не оказывала, проживает с родителями, что существенно снижает риск побега, высказалась защита. Более того, родители готовы внести залог. Ранее отец Башкировой компенсировал расходы на погребение двух умерших в больнице после ДТП детей.
"Я прошу прощения у родителей детей", - сказала Башкирова сквозь слезы.
Она просила суд выпустить ее из СИЗО, отметив, что собиралась продолжить учебу в вузе 1 сентября. 18-летняя Башкирова - студентка журфака.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте 9 месяцев, 3 и 5 лет. Старшие двое впоследствии умерли в больнице, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Изначально суд отправил обвиняемую под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения. Тверской суд Москвы 19 июля отправил ее в СИЗО на два месяца.