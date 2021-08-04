Лунный календарь карьерного роста на август 2021 года: Благоприятные дни для разговора с начальством

Полный лунный цикл всегда состоит из 28-30 дней. Влияние луны на все процессы, которые происходят с нами, в каждый день лунного цикла может иметь различный результат.
Как мы знаем, уже давно создаются лунные календари для ведения бизнеса, в которых можно найти данные о самых лучших днях для проведения сделок, для открытия счетов, для вложения денег и инвестирования, а также для многих других процессов, которые которые могут быть связаны с вашей работой.
Если вы никак не решаетесь на разговор с вашим руководителем, который может касаться повышения заработной платы или вашего карьерного роста, то самый благоприятный день для этого вам может подсказать лунный календарь. Он основывается на том, что в некоторые дни общение с вышестоящими лицами становится более благоприятным и легким. Этот лунный календарь можно применить не только для разговора с начальником, но и для обращения в любые властные структуры и государственные органы.
Лучшие дни для разговора с начальством на август 2021
- 14 августа (7 -й лунный день)
- 15 августа (8 -й лунный день)
- 16 августа (9 -й лунный день)
Подходящие дни для разговора с начальством на август 2021
- 11 августа (4 -й лунный день)
- 12 августа (5 -й лунный день)
- 13 августа (6 -й лунный день)
- 17 августа (10 -й лунный день)
- 18 августа (11 -й лунный день)
- 19 августа (12 -й лунный день)
Неподходящие дни для разговора с начальством на август 2021
- 1 августа (24 -й лунный день)
- 4 августа (27 -й лунный день)
- 5 августа (28 -й лунный день)
- 6 августа (29 -й лунный день)
- 23 августа (16 -й лунный день)
- 24 августа (17 -й лунный день)
- 25 августа (18 -й лунный день)
- 29 августа (22 -й лунный день)
- 31 августа (24 -й лунный день)
Очень плохие дни для разговора с начальством на август 2021
- 26 августа (19 -й лунный день)
- 27 августа (20 -й лунный день)
- 28 августа (21 -й лунный день)
- 30 августа (23 -й лунный день)