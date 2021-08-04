Лунный календарь карьерного роста на август 2021 года: Благоприятные дни для разговора с начальством
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лунный календарь карьерного роста на август 2021 года: Благоприятные дни для разговора с начальством

11:20:598/4/2021Фото: pxhere
0

Если вы никак не решаетесь на разговор с вашим руководителем, который может касаться повышения заработной платы или вашего карьерного роста, то самый благоприятный день для этого вам может подсказать лунный календарь.

мужчина
Разговор с начальством может быть трудным или легким

Полный лунный цикл всегда состоит из 28-30 дней. Влияние луны на все процессы, которые происходят с нами, в каждый день лунного цикла может иметь различный результат.

Как мы знаем, уже давно создаются лунные календари для ведения бизнеса, в которых можно найти данные о самых лучших днях для проведения сделок, для открытия счетов, для вложения денег и инвестирования, а также для многих других процессов, которые которые могут быть связаны с вашей работой.

Если вы никак не решаетесь на разговор с вашим руководителем, который может касаться повышения заработной платы или вашего карьерного роста, то самый благоприятный день для этого вам может подсказать лунный календарь. Он основывается на том, что в некоторые дни общение с вышестоящими лицами становится более благоприятным и легким. Этот лунный календарь можно применить не только для разговора с начальником, но и для обращения в любые властные структуры и государственные органы.

Лучшие дни для разговора с начальством на август 2021


  • 14 августа (7 -й лунный день)
  • 15 августа (8 -й лунный день)
  • 16 августа (9 -й лунный день)

Подходящие дни для разговора с начальством на август 2021


  • 11 августа (4 -й лунный день)
  • 12 августа (5 -й лунный день)
  • 13 августа (6 -й лунный день)
  • 17 августа (10 -й лунный день)
  • 18 августа (11 -й лунный день)
  • 19 августа (12 -й лунный день)

Неподходящие дни для разговора с начальством на август 2021


  • 1 августа (24 -й лунный день)
  • 4 августа (27 -й лунный день)
  • 5 августа (28 -й лунный день)
  • 6 августа (29 -й лунный день)
  • 23 августа (16 -й лунный день)
  • 24 августа (17 -й лунный день)
  • 25 августа (18 -й лунный день)
  • 29 августа (22 -й лунный день)
  • 31 августа (24 -й лунный день)

Очень плохие дни для разговора с начальством на август 2021


  • 26 августа (19 -й лунный день)
  • 27 августа (20 -й лунный день)
  • 28 августа (21 -й лунный день)
  • 30 августа (23 -й лунный день)

Шершавые локти свидетельствуют о серьезных заболеваниях
«Осталось недолго»: печальное предсказание святых России и миру
Была пьяная: кем оказалась студентка, убившая ребенка на переходе
Чем отличаются российские туристы от украинских: мнение крымчан
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Красавица Хаматова показала дочек: фото потрясло сеть
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
5 признаков, что смерть уже близка
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
повышениелунный календарькарьерный рост. разговор с начальством
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Давно мечтаете о повышении?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный календарь карьерного роста на август 2021 года: Благоприятные дни для разговора с начальством
11:20:59 8/4/2021
Лунный календарь карьерного роста на август 2021 года: Благоприятные дни для разговора с начальством
Дерипаска: Центробанк подрывает основы экономического роста России
11:07:26 8/4/2021
Дерипаска: Центробанк подрывает основы экономического роста России
«Я больше так не буду»: Истерику закатила на суде сбившая троих детей Валерия Башкирова
10:57:58 8/4/2021
«Я больше так не буду»: Истерику закатила на суде сбившая троих детей Валерия Башкирова
После вспышки коронавируса в детском лагере завели уголовное дело
10:43:59 8/4/2021
После вспышки коронавируса в детском лагере завели уголовное дело
Политический светофор появился на дороге перед выборами: Зюганов, конечно, красный
10:21:53 8/4/2021
Политический светофор появился на дороге перед выборами: Зюганов, конечно, красный
Как отличить ель от сосны и пихты?
10:20:37 8/4/2021
Как отличить ель от сосны и пихты?
БердскИзбирком Бердска зарегистрировал двух независимых кандидатов от коалиции на выборах в горсовет
10:06:31 8/4/2021
Избирком Бердска зарегистрировал двух независимых кандидатов от коалиции на выборах в горсовет
Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Новосибирскую область: Всего пришло свыше 70 тыс. доз трех препаратов от коронавируса
9:37:11 8/4/2021
Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Новосибирскую область: Всего пришло свыше 70 тыс. доз трех препаратов от коронавируса
Лучшие сорта огурцов для засолки
9:20:51 8/4/2021
Лучшие сорта огурцов для засолки
Бердск"Похоронный король" ведет "Партию пенсионеров" в Госдуму, в горсовет Бердска - экс-сотрудник приемной "Единой России"
9:12:41 8/4/2021
"Похоронный король" ведет "Партию пенсионеров" в Госдуму, в горсовет Бердска - экс-сотрудник приемной "Единой России"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видеоНа месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. Одна из них - реанимобиль. Известно, что за рулем "Ниссан" находилась девушка, которая вылетела на встречку.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '