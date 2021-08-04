После вспышки коронавируса в детском лагере завели уголовное дело

В СК Башкирии заведено уголовное дело после заражения коронавирусом детей и сотрудника, которые находились в детском лагере «Чайка».
Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в июле 2021 года. После заражения 46 человек, их всех, вместе с контактирующими, вывезли за пределы лагеря.
- Установлено, что в июле 2021 года у 45 несовершеннолетних отдыхающих лагеря и одного сотрудника диагностировано заболевание коронавирусом. Всего в лагере отдыхали 344 ребенка и работали 47 взрослых сотрудников, — сообщили в региональной прокуратуре.
В лагере «Чайка» была проведена дезинфекция, зараженным назначено лечение. После проведения проверки прокуратурой региона было установлено нарушение санитарно-эпидемиологических правил в учреждении. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Также главе профсоюза направили представление с требованием устранить нарушения.
Всего в Башкирии было выявлено 10 лагерей, в которых выявлялись заразившиеся коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, заражение могло произойти во время общения детей с родителями через забор без использования масок.