Дева Мария Снежная – 5 августа: Красивые открытки и искренние слова для поздравлений

Дева Мария Снежная (итал. Madonna della Neve), — традиционный праздник католической церкви, посвящённый Богородице и её «чуду снега», празднуемый 5 августа.
Праздник связан с освящением одного из четырёх главных соборов Рима, посвящённого Пресвятой Деве Марии (Санта-Мария-Маджоре). Освящение состоялось в 432 году. Собор был основан на поле «снежного чуда» холма Эсквилин, являющегося одним из семи холмов, на которых стоит центральная часть Рима.
«Снежное чудо» произошло 5 августа 358 года при римском Папе Либерии I (Либерии Исповеднике). Папа Либерий заложил на этом поле церковь во имя Пресвятой Богородицы, которая позже была перестроена в великолепный собор папой Сикстом III. В католической Европе существуют храмы во имя Девы Марии Снежной, куда 5 августа совершаются паломничества.
Богородицы чистые слезы,
Снегом белым нам небо пошлет,
Оградит от беды и угрозы,
В час печали, терзаний спасет!
В этот праздник святая Мария,
Нас наставит на праведный путь,
Жить в молитве, смирении, правде,
И от веры своей не свернуть!
Вера нам всем дана при рожденье,
С верой легче шагать нам друзья,
Вера – ласка, любовь, наслажденье,
И без веры никак нам нельзя!
Ты Сына Всевышнего нам подарила
За это СПАСИБО тебе говорим.
В сияньи Небес Путь земной озарила
Прославив Христа житиЕм мировым.
***
К нам руки простёрла прекрасная Дева,
И светом наполнен божественный лик.
Венец из двенадцати звёзд ты надела...
О, Дева Мария, всей Жизни родник!
Источник: yapishu.net