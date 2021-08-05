Дева Мария Снежная – 5 августа: Красивые открытки и искренние слова для поздравлений
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Дева Мария Снежная – 5 августа: Красивые открытки и искренние слова для поздравлений

4:00:128/5/2021Фото: livejournal.com, ikony.by
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К нам руки простёрла прекрасная Дева, и светом наполнен божественный лик. Венец из двенадцати звёзд ты надела... О, Дева Мария, всей Жизни родник!

5 августа - Дева Мария Снежная
5 августа - Дева Мария Снежная

Дева Мария Снежная (итал. Madonna della Neve), — традиционный праздник католической церкви, посвящённый Богородице и её «чуду снега», празднуемый 5 августа.

Праздник связан с освящением одного из четырёх главных соборов Рима, посвящённого Пресвятой Деве Марии (Санта-Мария-Маджоре). Освящение состоялось в 432 году. Собор был основан на поле «снежного чуда» холма Эсквилин, являющегося одним из семи холмов, на которых стоит центральная часть Рима.

«Снежное чудо» произошло 5 августа 358 года при римском Папе Либерии I (Либерии Исповеднике). Папа Либерий заложил на этом поле церковь во имя Пресвятой Богородицы, которая позже была перестроена в великолепный собор папой Сикстом III. В католической Европе существуют храмы во имя Девы Марии Снежной, куда 5 августа совершаются паломничества.

5 августа - Дева Мария Снежная
5 августа - Дева Мария Снежная

Богородицы чистые слезы,
Снегом белым нам небо пошлет,
Оградит от беды и угрозы,
В час печали, терзаний спасет!
В этот праздник святая Мария,
Нас наставит на праведный путь,
Жить в молитве, смирении, правде,
И от веры своей не свернуть!
Вера нам всем дана при рожденье,
С верой легче шагать нам друзья,
Вера – ласка, любовь, наслажденье,
И без веры никак нам нельзя!

5 августа - Дева Мария Снежная
5 августа - Дева Мария Снежная

Ты Сына Всевышнего нам подарила
За это СПАСИБО тебе говорим.
В сияньи Небес Путь земной озарила
Прославив Христа житиЕм мировым.

***

К нам руки простёрла прекрасная Дева,
И светом наполнен божественный лик.
Венец из двенадцати звёзд ты надела...
О, Дева Мария, всей Жизни родник!

Источник: yapishu.net

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
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