С Днем пива 6 августа уникальные картинки и веселые слова для любителей хмельного напитка

Ежегодно в начале августа производителей и любителей пенного хмельного напитка объединяет задорный праздник — Международный день пива. Данное мероприятие впервые было организовано американцем по имени Джесс Авшаломов в 2007 году.
На Руси пенный алкогольный напиток, чьи поклонники проживают на территории всей планеты, был популярен всегда.
Янтарное и темное,
С сухариком и рыбкою,
Все любят пиво пенное
И пьют его с улыбкою,
В день пива мы напомним всем,
Что пить нужно умеренно,
Живите, жизни радуйтесь,
В себе будьте уверены!
***
Хмельной сегодня праздник,
Хмельной напиток пьем,
Мы с пивом делим радость,
С ним плачем и поем.
Желаю, чтобы пена
Наполнила бокал,
Пусть будет нынче пиво
Достойно всех похвал.
***
Чтобы жизнь текла красиво,
Ничего не напрягало,
Нужно просто выпить пива,
Счастье чтоб в груди взыграло!
Этот пенистый напиток
Вмиг поднимет настроенье,
Чтобы дверь была открыта
К безграничному веселью!
Пиво - нектар, философия, вот.
Это тот знает, кто его пьёт.
Если на улице припекает погодка,
То ведь, конечно, табу эта водка.
Сухость скуёт просто рот,
С пивом же – наоборот.
На выходные и на вечеринку
Пиво – наш номер один, без заминки.
В международный же праздник пивка
Жизнь пожелаю была чтоб легка,
Тёмное, светлое пиво мешалось,
А на везенье не отражалось!
***
Сегодня пей напиток пенный,
Вкус его, поверь, отменный.
Позабудь про все запреты,
Отмечая праздник этот.
Пивом наполняй живот,
Чтоб был краше каждый год.
Поздравляю, пивофил,
Праздник лучший наступил.
Поздравляю с Днем пива тебя!
Пей его везде, всегда,
И тогда момент обычный
Сразу станет симпатичным!
Источник: pozdravok.ru, joy-pup.com, zedra.ru