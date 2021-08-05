C Днем Почаевской иконы Божией Матери: чудесные открытки и светлые слова для верующих 5 августа
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C Днем Почаевской иконы Божией Матери: чудесные открытки и светлые слова для верующих 5 августа

6:40:168/5/2021Фото: spzh.news, gifanimashki.ru, livecard.xyz
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День Почаевской иконы – светлый праздник, во всех церквах звучат колокола, ярким пламенем сияют свечи, и наполняется добром душа.

5 августа - День Почаевской иконы Божией Матери
5 августа - День Почаевской иконы Божией Матери

Почаевская икона Божией Матери – религиозный праздник, который обладает богатой историей и великим значением для многих людей. Почаевская икона хранится в западном городе Почаев, в Украине. Дата, когда отмечается День Почаевской иконы Божией Матери - 5 августа.

5 августа - День Почаевской иконы Божией Матери
5 августа - День Почаевской иконы Божией Матери

Чудотворную святыню мы чтим,
И с молитвой обратиться к ней спешим,
Чтоб свыше к нам пришло благословенье,
Чтоб Божья Матерь дала нам везенья и терпенья.
Желаем всем здоровья крепкого и счастья,
Пусть мимо пролетают все ненастья,
Пусть будет мирным небо над головой,
Будьте хранимы Господом и судьбой.

***

День Почаевской иконы – светлый праздник,
Во всех церквах звучат колокола,
Ярким пламенем сияют свечи,
И наполняется добром душа.
Пусть Божия Матер нас хранит,
От всех бед оберегает,
Каждый день пусть вас приятно удивит,
И солнца мира над вами сияет.

5 августа - День Почаевской иконы Божией Матери
5 августа - День Почаевской иконы Божией Матери

От иконы исходило дивное сиянье,
Из-за этого чудотворной нарекли её,
На её долю выпало много испытаний,
Но до сих пор она оберегает от плохого всего.
Божья Матерь, помоги,
Стать всем нам добрыми и честными людьми,
Чтоб кристально чистой была душа,
Чтоб везло во всём, всегда.

***

С днём Почаевской иконы вас поздравить рады,
Пусть вера в Господа будет вам отрадой,
Светлою и чистою пусть будет душа,
Молитва пусть помогает вам сполна.
Будьте счастливы всегда во всём,
Полной чашей пусть будет дом,
Божия Матерь пусть вас оберегает,
Каждый день пусть приятно удивляет.

5 августа - День Почаевской иконы Божией Матери
5 августа - День Почаевской иконы Божией Матери

Божия Матерь нас благословляет,
От всех бед и неудач оберегает,
Чудотворную силу имеет она,
От всех болезней исцеляет сполна.
С Почаевской иконы поздравляем,
Терпенья, выдержки искренне желаем,
Пускай молитва вам помогает всегда,
Будьте счастливы во всём, всегда.

***

В Почаевской Лавре икона почти 400 лет,
И от всех напастей её оберегает,
Она чудотворную силу имеет, не секрет,
Помолившись ей, спокойствие обретаешь.
С днём Почаевской иконы поздравляем от души,
Пусть станут явью все ваши мечты,
Божия Матерь пусть благословляет на добрые дела,
Добрый ангел пусть хранит от бед и зла.

Источник: pozdravik.ru

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Весь Бердск
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АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
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