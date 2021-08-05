C Днем Почаевской иконы Божией Матери: чудесные открытки и светлые слова для верующих 5 августа

Почаевская икона Божией Матери – религиозный праздник, который обладает богатой историей и великим значением для многих людей. Почаевская икона хранится в западном городе Почаев, в Украине. Дата, когда отмечается День Почаевской иконы Божией Матери - 5 августа.
Чудотворную святыню мы чтим,
И с молитвой обратиться к ней спешим,
Чтоб свыше к нам пришло благословенье,
Чтоб Божья Матерь дала нам везенья и терпенья.
Желаем всем здоровья крепкого и счастья,
Пусть мимо пролетают все ненастья,
Пусть будет мирным небо над головой,
Будьте хранимы Господом и судьбой.
***
День Почаевской иконы – светлый праздник,
Во всех церквах звучат колокола,
Ярким пламенем сияют свечи,
И наполняется добром душа.
Пусть Божия Матер нас хранит,
От всех бед оберегает,
Каждый день пусть вас приятно удивит,
И солнца мира над вами сияет.
От иконы исходило дивное сиянье,
Из-за этого чудотворной нарекли её,
На её долю выпало много испытаний,
Но до сих пор она оберегает от плохого всего.
Божья Матерь, помоги,
Стать всем нам добрыми и честными людьми,
Чтоб кристально чистой была душа,
Чтоб везло во всём, всегда.
***
С днём Почаевской иконы вас поздравить рады,
Пусть вера в Господа будет вам отрадой,
Светлою и чистою пусть будет душа,
Молитва пусть помогает вам сполна.
Будьте счастливы всегда во всём,
Полной чашей пусть будет дом,
Божия Матерь пусть вас оберегает,
Каждый день пусть приятно удивляет.
Божия Матерь нас благословляет,
От всех бед и неудач оберегает,
Чудотворную силу имеет она,
От всех болезней исцеляет сполна.
С Почаевской иконы поздравляем,
Терпенья, выдержки искренне желаем,
Пускай молитва вам помогает всегда,
Будьте счастливы во всём, всегда.
***
В Почаевской Лавре икона почти 400 лет,
И от всех напастей её оберегает,
Она чудотворную силу имеет, не секрет,
Помолившись ей, спокойствие обретаешь.
С днём Почаевской иконы поздравляем от души,
Пусть станут явью все ваши мечты,
Божия Матерь пусть благословляет на добрые дела,
Добрый ангел пусть хранит от бед и зла.
Источник: pozdravik.ru