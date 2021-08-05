Кот Макс вернулся к хозяйке через шесть лет - где был?

Спустя шесть лет пропавшая кошка воссоединилась со своим хозяином, пишет foxnews.com.
Мини Макс, сумел пролезть через неплотную оконную перегородку своего дома в Массачусетсе в августе 2015 года и пропадал без вести, пока не пересекся с ветеринаром, который, наконец, проверил его микрочип в июле 2021 года.
Его владелица, 57-летняя Маргарет Кудзма, сказала Fox News, что она почувствовала себя «невероятно счастливой, благодарной и облегченной», когда его вернули ей.
«Я плакал, когда мне впервые позвонили, что его нашли», - сказал Кудзма. «Я надеялась и молилась, чтобы он нашел дорогу домой».
Она продолжила: «Я никогда не могла простить себя за то, что он толкался через оконную перегородку. Я глубоко горевала о его потере. Он растворился в воздухе».
Кудзма тоже не стал ждать возвращения Mini Max в сторонке.
Она активно искала животное из семейства кошачьих и даже превратила страницу в Facebook, которую она открыла для Mini Max, в некоммерческую гуманную организацию, известную как The Rescue Business в Пибоди, штат Массачусетс.
Согласно заявлению о миссии организации, служба спасения занимается защитой и уходом за бездомными кошками, а также оказывает поддержку их опекунам.
«Мое отчаяние найти его привело к невообразимому путешествию. Я встретила десятки людей, которые по доброте сердца проводят бесчисленные часы, спасая и заботясь о бездомных и диких кошках », - сказал Кудзма Fox News. «Они помогали мне раздавать листовки, вешать плакаты и обыскивать соседские дворы. Мы установили станции кормления и камеры ночного видения в тех местах, где были зарегистрированы наблюдения».
Кудзма даже использовала нетрадиционные методы, например, наняла поисковую собаку и связалась с домашним экстрасенсом.
По словам Кудзмы, десятки местных кошек получили помощь, в то время как Mini Max остался потерянным.
По словам Кудзмы, она использовала социальные сети, размещала объявления в газетах и разослала листовки местным ветеринарам и другим организациям домашних животных, чтобы попытаться найти Mini Max, но он пропал без вести, пока ей не позвонил ветеринар из больницы VCA Wakefield Animal Hospital.
Мини-Макса привезла семья, которая жила в Ревере, городе примерно в 10 милях от Пибоди.
«В конечном итоге микрочип привел к его выздоровлению», - сказал Кудзма Fox News.
Когда Мини Макс пропал из дома Кудзмы, ему было примерно год и четыре месяца. Сейчас ему 7 лет (и три месяца).
«Исчезновение Мини Макса объединило сообщество любителей кошек и спасателей и спасло бесчисленное количество кошачьих жизней», - сказал Кудзма.