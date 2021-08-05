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Кот Макс вернулся к хозяйке через шесть лет - где был?

6:00:288/5/2021Фото: pxhere.com
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Макс, сумел пролезть через неплотную оконную перегородку своего дома в Массачусетсе в августе 2015 года и пропал без вести.

кошка
Спустя шесть лет пропавшая кошка воссоединилась со своим хозяином

Спустя шесть лет пропавшая кошка воссоединилась со своим хозяином, пишет foxnews.com.

Мини Макс, сумел пролезть через неплотную оконную перегородку своего дома в Массачусетсе в августе 2015 года и пропадал без вести, пока не пересекся с ветеринаром, который, наконец, проверил его микрочип в июле 2021 года.

Его владелица, 57-летняя Маргарет Кудзма, сказала Fox News, что она почувствовала себя «невероятно счастливой, благодарной и облегченной», когда его вернули ей.

«Я плакал, когда мне впервые позвонили, что его нашли», - сказал Кудзма. «Я надеялась и молилась, чтобы он нашел дорогу домой».

Она продолжила: «Я никогда не могла простить себя за то, что он толкался через оконную перегородку. Я глубоко горевала о его потере. Он растворился в воздухе».

Кудзма тоже не стал ждать возвращения Mini Max в сторонке.

Она активно искала животное из семейства кошачьих и даже превратила страницу в Facebook, которую она открыла для Mini Max, в некоммерческую гуманную организацию, известную как The Rescue Business в Пибоди, штат Массачусетс.

Согласно заявлению о миссии организации, служба спасения занимается защитой и уходом за бездомными кошками, а также оказывает поддержку их опекунам.

«Мое отчаяние найти его привело к невообразимому путешествию. Я встретила десятки людей, которые по доброте сердца проводят бесчисленные часы, спасая и заботясь о бездомных и диких кошках », - сказал Кудзма Fox News. «Они помогали мне раздавать листовки, вешать плакаты и обыскивать соседские дворы. Мы установили станции кормления и камеры ночного видения в тех местах, где были зарегистрированы наблюдения».

Кудзма даже использовала нетрадиционные методы, например, наняла поисковую собаку и связалась с домашним экстрасенсом.

По словам Кудзмы, десятки местных кошек получили помощь, в то время как Mini Max остался потерянным.

По словам Кудзмы, она использовала социальные сети, размещала объявления в газетах и ​​разослала листовки местным ветеринарам и другим организациям домашних животных, чтобы попытаться найти Mini Max, но он пропал без вести, пока ей не позвонил ветеринар из больницы VCA Wakefield Animal Hospital.

Мини-Макса привезла семья, которая жила в Ревере, городе примерно в 10 милях от Пибоди.

«В конечном итоге микрочип привел к его выздоровлению», - сказал Кудзма Fox News.

Когда Мини Макс пропал из дома Кудзмы, ему было примерно год и четыре месяца. Сейчас ему 7 лет (и три месяца).

«Исчезновение Мини Макса объединило сообщество любителей кошек и спасателей и спасло бесчисленное количество кошачьих жизней», - сказал Кудзма.

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