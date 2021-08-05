Как снизить уровень холестерина - 7 советов по снижению уровня холестерина

Холестерин - это одновременно и хорошо, и плохо, но слишком много плохого может стать скрытой опасностью, подвергая людей риску сердечного приступа и инсульта.
Холестерин присутствует в каждой клетке тела. Вещество играет чрезвычайно важную роль в вашем организме - помогает вам переваривать пищу, вырабатывать гормоны и вырабатывать витамин D. Организм вырабатывает его, но оно также содержится в пище. Высокий холестерин - это тихий убийца, который обычно не проявляет никаких симптомов, но может иметь опасные для жизни осложнения, поэтому лучше позаботиться о снижении уровня холестерина, если вы находитесь в группе риска, пишет express.co.uk.
Высокий холестерин возникает, когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином.
Состояние вызвано употреблением жирной пищи и недостаточными физическими упражнениями.
Кроме того, высокий уровень холестерина вызван избыточным весом, курением и употреблением алкоголя.
Это состояние также распространяется в семьях, что означает, что оно может передаваться по наследству.
Слишком высокий уровень холестерина может заблокировать ваши кровеносные сосуды и означать, что у кого-то с большей вероятностью возникнут проблемы с сердцем или инсульт.
Уровень холестерина в крови измеряется с помощью простого анализа крови.
Если вас беспокоит уровень холестерина, поговорите об этом со своим терапевтом.
Люди в возрасте от 40 до 74 могут проверить уровень холестерина в рамках проверки здоровья NHS.
В крови проверяется уровень хорошего (ЛПВП) холестерина, плохого (не-ЛПВП) холестерина и триглицеридов, а также общий уровень холестерина.
Холестерин ЛПВП избавляет от плохого холестерина в крови и забирает ненужный холестерин обратно в печень, чтобы его можно было расщепить и вывести из организма.
Холестерин не-ЛПВП - это плохо, потому что, когда его слишком много, он может накапливаться внутри стенок кровеносных сосудов, закупоривая их и сужая артерии.
Триглицериды - это тип жира, который хранится в жировых клетках организма.
Они способствуют сужению стенок артерий, увеличивая риск.
Как снизить уровень холестерина
Есть несколько способов снизить уровень холестерина, но, в основном, этого можно достичь, придерживаясь здорового питания и образа жизни.
Ненасыщенные жиры
Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров могут повысить уровень холестерина в крови, и, следовательно, продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров могут оказывать смягчающее воздействие на уровень холестерина.
К продуктам с высоким содержанием ненасыщенных жиров относятся:
Жирная рыба, включая лосось и скумбрию
Орехи, такие как кешью и миндаль
Семена, такие как семена подсолнечника и тыквы.
Авокадо
Растительные масла и спреды.
Транс-жиры
Трансжиры работают за счет повышения уровня холестерина и часто содержатся в продуктах животного происхождения, таких как молочные и мясные продукты.
Большинство людей в Великобритании не потребляют большое количество трансжиров, но вам следует избегать трансжиров и искусственных трансжиров, которые содержатся в печенье и пирожных, чтобы снизить уровень холестерина.
Если вы хотите снизить уровень холестерина, вам следует проверять этикетки продуктов на наличие гидрогенизированных жиров и масел.
Снизьте общее количество жира
Уменьшение количества жиров в рационе поможет снизить уровень холестерина.
Вместо того, чтобы жарить или запекать продукты, вам следует попробовать готовить их на гриле, готовить на пару, варить, готовить или готовить в микроволновой печи.
Постное мясо, а не жирное, также поможет снизить общее количество потребляемого жира.
Есть несколько продуктов, которые бывают полножирными и нежирными, поэтому употребление в пищу продуктов с меньшим содержанием жира будет более здоровым.
Продукты с высоким содержанием клетчатки
Клетчатка помогает снизить риск сердечных заболеваний и снизить уровень холестерина.
Взрослые должны съедать 30 г клетчатки в день и потреблять смесь различных источников клетчатки.
К продуктам с высоким содержанием клетчатки относятся хлеб из непросеянной муки, отруби, цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, картофель в кожуре, овес, ячмень, бобовые, орехи и семена.
Употребление не менее пяти порций фруктов и овощей в день поможет снизить уровень холестерина.
Деятельность
Повышение уровня активности путем выполнения большего количества упражнений может помочь снизить уровень холестерина.
Вы должны стремиться проводить как минимум 150 минут умеренной аэробной активности каждую неделю, чтобы улучшить уровень холестерина.
Умеренная аэробная активность означает, что вы достаточно много работаете, чтобы повысить частоту сердечных сокращений и побороть пот.
Продукты, снижающие холестерин
Существуют специальные продукты, снижающие уровень холестерина, которые помогают снизить уровень холестерина.
Эти продукты не рекомендуются врачами, поскольку вместо этого утверждают, что здоровой и сбалансированной диете ничто не заменит.
Эти продукты предназначены для людей, у которых уже есть высокий уровень холестерина, но не обязательно есть растительные стеролы или станолы, чтобы контролировать уровень холестерина.
Тем, кто употребляет эти продукты, обязательно внимательно прочтите этикетку, так как они могут нанести вред вашему здоровью, если их употребить неправильно.
Статины
Статины - это лекарства, предназначенные для снижения уровня холестерина.
Их обычно предлагают тем, у кого была диагностирована ишемическая болезнь сердца, другое сердечно-сосудистое заболевание, или тем, у кого семейный анамнез указывает на то, что у них может развиться это заболевание в течение следующих 10 лет.
Вы также можете купить статины без рецепта, но вам следует поговорить со своим врачом, который также может их прописать.