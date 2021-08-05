Почему жених стрелял в лучшего друга в день свадьбы: якобы невесте изменила с ним

То, что должно было стать одним из самых счастливых дней в жизни Девина Хосе Джонса, быстро стало самым катастрофическим, поскольку день его свадьбы закончился арестом.
Еще будучи в смокинге после женитьбы на своей новой невесте, Джонс был арестован после того, как якобы стрелял человека, который, по его мнению, имел роман с его женой - его близким другом - когда он застрял в пробке на водосбросе Боннет-Карре в Новом Орлеане, пишет yourtango.com.
Девин Хосе Джонс застрелил своего друга в день свадьбы из-за подозрений в обмане.
В субботу, 31 июля, Джонс вместе со своей женой попал в автомобильную пробку после автомобильной аварии, не имеющей отношения к делу.
По данным полиции, Джонс вступил в жаркую дискуссию со своей женой и другим пассажиром-мужчиной, обвинив мужчину в романе с его невестой.
Джонс вышел из машины и начал стрелять, ударив своего друга в ногу и ударив по руке другого водителя, который попал в пробку в соседней машине.
Другие гости, которые присутствовали на свадьбе, находились в соседних машинах и покинули свадебный прием в Кеннере, штат Луизиана.
Жена Джонса укрылась в ближайшей машине скорой помощи.
После того, как Джонс начал стрелять, его жена сбежала из машины и нашла убежище у спасателей, которые занимались аварией неподалеку.
Медработники позволили невесте - которая остается анонимной - спрятаться в машине скорой помощи, но вскоре приехал Джонс, стуча в двери и пытаясь добраться до нее.
«В сумасшествии того, что я видел за 33 года, я попаду в десятку, может быть, даже в пятерку», - сказал шериф округа Сент-Джон Майк Трегре.
Раненый находится в больнице с тяжелыми травмами.
Джонс был арестован и обвинен.
Полиция быстро арестовала Джонса и обвинила его в покушении на убийство, нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, незаконном использовании оружия и нанесении ущерба собственности при отягчающих обстоятельствах, согласно отчету шерифа об аресте.
Дежурный офицер, который также находился в пробке, вскочил, услышав шум.
«Один из моих заместителей, который был в свободное от работы время в своей машине со своей семьей, услышал звонок по радио, покинул свою семью и был одним из первых офицеров, задержавших мистера Джонса на межштатной автомагистрали», - говорит Трегре.
Обвинения Джонса в мошенничестве не подтверждены.
Остается неясным, верны ли обвинения в мошенничестве, но этот инцидент отражает катастрофические последствия выбора крайнего гнева перед общением.
«Старая поговорка гласит:« В аду нет ярости, как презираемая женщина », и, кажется, она применима и к мужчинам», - говорит тренер по отношениям и любви Ронни Райан.
«Эмоции всегда нарастают из-за измены и предательства. Добавьте это к эмоциональному состоянию людей в день их свадьбы, и это, должно быть, было похоже на идеальный шторм, вызвавший эту ужасную трагедию. Некоторые люди реагируют насилием, когда злятся, ослепленные своими сильными эмоциями, не думая о последствиях ».