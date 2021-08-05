15 признаков того, что ваш брак закончится разводом

Иногда браки не складываются так, как предполагалось. Поговорка «любовь побеждает все» не означает «всегда». Вы не всегда можете справляться с проблемами в браке, и, возможно, ваши отношения зашли слишком далеко.
Больно признать, что ваш брак потерпел неудачу, но признание того, что ваши отношения закончились, - это первый шаг к обретению счастья, когда вы преодолеете этапы горя , с которыми вы сталкиваетесь при разводе, пишет yourtango.com.
Вот несколько верных признаков того, что ваш брак закончится разводом:
1. Если вы женщина, вышедшая замуж до восемнадцати лет, вероятность развода в течение десяти лет для вашего брака составляет 48 процентов.
Возраст имеет значение. Исследование за исследованием показывают, что чем моложе супружеская пара, тем рискованнее узы.
Риск снижается до 40 процентов для женщин, которые выходят замуж в возрасте восемнадцати или девятнадцати лет. Для женщин, которые выходят замуж в возрасте от 20 до 24 лет, риск снижается до 29 процентов, а для женщин, вышедших замуж в возрасте 25 лет и старше, он снижается еще ниже до 24 процентов.
2. Если вы женщина, которая хочет иметь ребенка больше, чем ваш супруг, вероятность того, что ваш брак закончится разводом, более чем в два раза выше, чем у пар, которые согласны с тем, насколько они хотят или не хотят иметь ребенка.
"Одна из закономерностей, которые мы постоянно наблюдаем, заключается в том, что женщины, как правило, более недовольны отношениями, чем мужчины, - говорит Стефани Кунц, директор по исследованиям и государственному образованию Совета по современным семьям, - а женщины склонны инициировать разделения и разводы".
3. Если у вас двое сыновей, вероятность развода составляет 36,9%; если у вас две дочери, вероятность развода возрастает до 43,1 процента.
Выводы, сделанные экономистом Колумбийского университета Кристин Маммен, перекликаются с другими исследованиями, которые связывают рождение девочек с повышенным уровнем разводов.
Ярким моментом в исследовании Mammen, каким бы слабым оно ни было, является то, что после развода родителей выплаты алиментов не показывают гендерного неравенства, потому что девочки получают алименты не меньше, чем мальчики.
4. Если вы мужчина с высоким уровнем базального тестостерона, вероятность развода у вас на 43 процента выше, чем у мужчин с низким уровнем тестостерона.
"Это то, что должны учитывать эволюционные психологи и обычные люди», - говорит Кунц. - Гипермаскулинность не является ни эволюционным преимуществом, ни адаптивной чертой, особенно в наши дни, когда лучшим предиктором успешного брака является не разделение на две отдельные роли» - стереотипно мужскую и стереотипно женскую - "а скорее конвергенция и разделение ролей".
5. Если вашему ребенку был поставлен диагноз СДВГ, у вас на 22,7% больше шансов развестись до того, как этому ребенку исполнится восемь лет, чем у родителей ребенка без СДВГ.
«СДВГ - очень сложный диагноз», - говорит автор «Полного руководства по разводам» Бретт Сембер. « Воспитание ребенка с этим расстройством - дело дорогое, стрессовое и эмоциональное. Это определенно окажет огромное давление на брак».
6. Если вы в настоящее время состоите в браке, но сожительствовали с любовником, отличным от вашего нынешнего супруга, вероятность развода у вас чуть более чем в два раза выше, чем у человека, который никогда не сожительствовал.
То же исследование, проведенное социологами в Университете штата Огайо, пришло к такому выводу, и они также обнаружили, что даже те, кто сожительствует только со своими будущими супругами, «по-прежнему на 83 процента больше подвержены разрушению брака по сравнению с теми, кто не сожительствовал до брака. "
Статистика сожительства - горячая кнопка, используемая некоторыми экспертами для осуждения добрачного секса.
Широко цитируемое в 2003 году исследование социолога Университета Западного Вашингтона Джея Тичмана показало, что женщины, сожительствующие с кем-либо, кроме своих будущих мужей, сталкиваются с повышенным риском развода - от 55 до 166 процентов, но те, кто сожительствует только со своими будущими мужьями, не сталкиваются с повышенным риском развода.
7. Если вы в молодости не улыбались фотографам, вероятность того, что ваш брак закончится разводом, в пять раз выше, чем если бы вы сильно улыбались на ранних фотографиях.
Два теста, первый с фотографиями из ежегодника колледжа, а второй с разными фотографиями, сделанными во время юности участников, дали этот результат.
«Оптимистичным людям - а это то, что обычно показывают улыбки в детстве - легче ладить с людьми», включая людей, с которыми они женаты, - утверждает Кунц.
Кунц говорит, что людям «легче переносить периоды в жизни, которые могут быть трудными». Тем не менее, она предупреждает: «Оптимизм, конечно, не защитит вас от всего, поэтому это не гарантия».
8. Если ваш ребенок умер после двадцатой недели беременности, во время родов или вскоре после родов, у вас на 40 процентов больше шансов на развод, чем если бы вы не потеряли ребенка.
Немногочисленные катастрофы превращают отношения в хаос, как смерть ребенка. Обезумевшие родители обвиняют друг друга, говорит Сьюзан Пиз Гадуа, автор книги «Сильнее день за днем: размышления для исцеления и восстановления после развода» .
Когда ребенок умирает прямо до или после рождения , «женщине, которая вынашивала ребенка, часто говорят, что ей следовало «лучше заботиться» о ребенке. На самом деле происходит то, что эти пары не справились со своим горем должным образом, и они больше не могут связываться друг с другом, потому что этот огромный шар горя стоит на пути, как баррикада».
9. Если вы женщина, у которой недавно диагностировали рак или рассеянный склероз, вероятность того, что ваш брак закончится разводом, в шесть раз выше, чем если бы у вашего мужа были диагностированы эти заболевания.
Исследование «отказа от партнера» показало, что мужья в шесть раз чаще бросают больных жен, чем жены оставляют больных мужей.
«Мужчинам гораздо труднее ухаживать за детьми, чем женщинам», - отмечает Сембер. «Мужчинам трудно совмещать такую ответственность, особенно если жена всегда была той, кто исполнял эту роль». Более того, «часто женщины имеют больше возможностей взять отпуск для ухода за больным супругом, чем мужчины».
10. Если вы европеоидная женщина и разлучены со своим супругом, есть 98-процентная вероятность, что вы разведетесь в течение шести лет после этой разлуки; если вы латиноамериканка, вероятность составляет 80 процентов; если вы афроамериканка, вероятность составляет 72 процента.
Это не удивляет Кунца.
«К сожалению, женщины склонны слишком долго позволять своему гневу и разочарованию накапливаться, прежде чем выразить это. Они намекают на то, что их беспокоит, а не прямо. К тому времени, когда они достаточно безумны, чтобы расстаться, что-то умерло».
Эти мрачные новости о разлуке, говорит Кунц, «говорят женщинам очень прямо о том, что они хотят и что им нужно изменить, и побуждают мужчин прислушиваться к ним».
11. Если вы танцор или хореограф, вероятность развода составляет 43,05%, по сравнению с математиками, которые имеют вероятность 19,15%, и дрессировщиками животных, которые имеют вероятность 22,5%.
Промышленный психолог из Рэдфордского университета Майкл Амодт разработал формулу для расчета вероятностей супружеского успеха и неудачи на основе карьеры одного из супругов.
«Интернет изобилует заявлениями о профессиях с высоким уровнем разводов и самоубийств, - говорит Амодт, - но большинство из этих заявлений не основано на исследованиях».
Исследование также показало, что вероятность развода для массажистов составляет 38,22%, для стоматологов - 7,75%, а для посыльных - 28,43%.
12. Если вы фермер или владелец ранчо, вероятность развода составляет всего 7,63 процента, к ним присоединяются другие профессии с низким уровнем риска, такие как инженеры-ядерщики, которые имеют вероятность 7,29 процента, и оптометристы, для которых вероятность развода составляет всего 4,01 процента.
В исследовании Рэдфордского университета рассчитывалась вероятность развода, связанная с профессией. Абсолютно самые безопасные браки - это браки инженеров сельского хозяйства, которые сталкиваются с крошечной 1,78-процентной вероятностью развода.
«Хотя профессиональные различия в уровне разводов могут привести к некоторым интересным дискуссиям и теориям, - говорит Амодт, - различия, скорее всего, связаны с такими непрофессиональными факторами, как возраст, раса, доход и личность, а не с самой профессией».
13. Если вы или ваш супруг (а) получили черепно-мозговую травму, вероятность того, что ваш брак закончится разводом, составляет 17 процентов.
Это обнадеживающие новости, учитывая высокий уровень разводов, связанных с болезнями и другими травмирующими событиями.
Это не случайность, о которой кто-то хочет думать, но исследователи приходят к выводу: «Уровень разводов после черепно-мозговой травмы на самом деле может быть намного ниже, чем уровень разводов для населения в целом».
14. Если вы афроамериканка, вероятность того, что ваш первый брак закончится разводом в течение десяти лет, составляет 47 процентов; для латиноамериканских женщин вероятность составляет 34 процента; для кавказских женщин - 32 процента; для азиатских женщин это 20 процентов.
Согласно исследованию Министерства здравоохранения и социальных служб США, которое привело к этим выводам, пятая часть первых браков заканчивается в течение пяти лет, а одна треть - в течение десяти лет.
15. Если вы женщина, активно служащая в армии, вероятность того, что ваш брак закончится разводом, на 250 процентов выше, чем у мужчины, активно служащего в армии.
Исследование Rand Corporation показало, что в то время как браки женщин-военнослужащих расторгались 6,6%, тогда как у мужчин-военнослужащих - только 2,6%.
Авторы исследования писали, что во всех сферах службы и постоянно с течением времени «уровень расторжения брака для женщин значительно выше, чем для мужчин», которые предполагают, что, возможно, «военные выбирают женщин, чей брак будет подвергаться повышенному риску, независимо от того, их услуги ".