Погода на 5 августа в Бердске: небо продолжает тужиться грозой
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода на 5 августа в Бердске: небо продолжает тужиться грозой

6:34:238/5/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
0

Сегодня хозяйкам нужно обязательно испечь пироги. С какой начинкой?

На Трофима Бессонника приходится самая напряженная работа на полях
На Трофима Бессонника приходится самая напряженная работа на полях

Какой будет погода 5 августа в Бердске. По прогнозам, ночью нас ждет +13...+15, днем +23...+25. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет юго-западный 4-9 м\с, днем местами порывы до 14 м\с.

6 августа - +22...+24oC, 7 августа - +24...+26oC.

Народный праздник Трофим Бессонник отмечается 5 августа 2021 года

Традиции и обряды

На Трофима Бессонника приходится самая напряженная работа на полях. Рачительному хозяину не до отдыха, - нужно косить, жать и убирать хлеб. Отсюда и название «Бессонник», то есть отдыхать некогда.

А еще к этому сроку как раз поспевает калина и малина, и хозяйки начинают печь пироги с ягодами и делать запасы на зиму – варенье, повидло, компоты и вино. Поэтому данный праздник называют еще как «Калинки-малинки».

Неприятный запах изо рта: как от этого избавиться
Азаров решительно высказался в адрес команды Зеленского
Чай — это не просто вкусный напиток: какой самый полезный
«Мечтатели с дурдома»: украинцы смело высказались о Зеленском
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
«Осталось недолго»: печальное предсказание святых России и миру
Рыжеволосая красавица Катя Катина умерла на 36-м году жизни
погодагроза
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного дня!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПогода на 5 августа в Бердске: небо продолжает тужиться грозой
6:34:23 8/5/2021
Погода на 5 августа в Бердске: небо продолжает тужиться грозой
Кот Макс вернулся к хозяйке через шесть лет - где был?
6:00:28 8/5/2021
Кот Макс вернулся к хозяйке через шесть лет - где был?
Сильная магнитная буря 5 августа 2021 года: как мучительно живут метеопаты под геоударами
5:45:40 8/5/2021
Сильная магнитная буря 5 августа 2021 года: как мучительно живут метеопаты под геоударами
Почему жених стрелял в лучшего друга в день свадьбы: якобы невесте изменила с ним
5:30:04 8/5/2021
Почему жених стрелял в лучшего друга в день свадьбы: якобы невесте изменила с ним
Почему для Водолея, Тельца и Льва август 2021 года будет очень тяжелым - астрологи
5:00:36 8/5/2021
Почему для Водолея, Тельца и Льва август 2021 года будет очень тяжелым - астрологи
Исследование о коронавирусе у детей дало неожиданные результаты
4:30:30 8/5/2021
Исследование о коронавирусе у детей дало неожиданные результаты
Дева Мария Снежная – 5 августа: Красивые открытки и искренние слова для поздравлений
4:00:12 8/5/2021
Дева Мария Снежная – 5 августа: Красивые открытки и искренние слова для поздравлений
Как снизить уровень холестерина - 7 советов по снижению уровня холестерина
3:30:07 8/5/2021
Как снизить уровень холестерина - 7 советов по снижению уровня холестерина
15 признаков того, что ваш брак закончится разводом
3:00:14 8/5/2021
15 признаков того, что ваш брак закончится разводом
Когда собирать брюссельскую капусту - ключевые даты
2:30:36 8/5/2021
Когда собирать брюссельскую капусту - ключевые даты
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '
Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видеоНа месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. Одна из них - реанимобиль. Известно, что за рулем "Ниссан" находилась девушка, которая вылетела на встречку.Курьер Среда
Отменить
Можно ли ходить на кладбище и работать на огороде 1 августа в день обретения мощей Серафима Саровского?На месте Серафимо-Дивеевского монастыря, который был основан святым Серафимом сегодня хранятся его мощи, а также остался действующим святой источник, купание в котором приносит людям долгожданное исцеление.Курьер Среда
Отменить
Подробности трагедии в Бердске: 43-летнюю женщину насмерть сбила электричка на станции БереговойПогибшая шла вдоль железнодорожных путей в районе станции Береговой. Машинист подавал сигналы, но она не реагировала. Тело несколько часов лежало на месте происшествия.Курьер Среда
Отменить