Погода на 5 августа в Бердске: небо продолжает тужиться грозой

Какой будет погода 5 августа в Бердске. По прогнозам, ночью нас ждет +13...+15, днем +23...+25. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет юго-западный 4-9 м\с, днем местами порывы до 14 м\с.
6 августа - +22...+24oC, 7 августа - +24...+26oC.
Народный праздник Трофим Бессонник отмечается 5 августа 2021 года
Традиции и обрядыНа Трофима Бессонника приходится самая напряженная работа на полях. Рачительному хозяину не до отдыха, - нужно косить, жать и убирать хлеб. Отсюда и название «Бессонник», то есть отдыхать некогда.
А еще к этому сроку как раз поспевает калина и малина, и хозяйки начинают печь пироги с ягодами и делать запасы на зиму – варенье, повидло, компоты и вино. Поэтому данный праздник называют еще как «Калинки-малинки».