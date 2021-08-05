Исследование о коронавирусе у детей дало неожиданные результаты

Новое исследование показало, что менее чем у одного из 20 детей с симптомами COVID-19 симптомы продолжаются более 4 недель, и почти все дети полностью выздоравливают к 8 неделям.
В исследовании, опубликованном сегодня в Lancet Child and Adolescent Health , исследователи из Королевского колледжа Лондона изучили ежедневные отчеты о состоянии здоровья, регистрируемые в приложении ZOE COVID Symptom Study в период с марта 2020 года по февраль 2021 года родителями или опекунами от имени более чем 250 000 детей в возрасте от 5 лет. 17, почти у 7000 из них есть симптомы, соответствующие COVID-19, и положительный тест, пишет medicalxpress.com.
Команда ранее проанализировала данные взрослых с помощью исследования симптомов COVID от ZOE и показала, что примерно у каждого седьмого взрослого наблюдались симптомы COVID-19 в течение 4 недель, а каждый 20-й болел в течение 8 недель или дольше.
Для этого анализа команда сосредоточилась на периоде с сентября 2020 года по февраль 2021 года. Это совпало с повторным открытием школ осенью и пиком зимней волны, когда тестирование на COVID стало широко доступным.
За это время было зарегистрировано 1734 ребенка, у которых была четкая начальная и конечная точки симптомов и положительный результат ПЦР-теста на COVID, что позволило исследователям определить продолжительность их заболевания с некоторым учетом повторения симптомов.
В среднем болезнь длилась 5 дней у детей младшего возраста (от 5 до 11 лет) и 7 дней у детей старшего возраста в возрасте от 12 до 17 лет. Менее одного из 20 (4,4%) испытывали симптомы в течение 4 недель и более, в то время как только один. у пятидесяти (1,8%) симптомы продолжались более 8 недель.
Наиболее частыми симптомами у детей были головные боли, усталость (утомляемость), боль в горле и потеря обоняния (аносмия). Как правило, у этих детей было шесть различных симптомов COVID в течение первой недели и около восьми различных симптомов в течение всей болезни. Обнадеживает то, что не было сообщений о серьезных неврологических симптомах, таких как припадки или припадки, нарушение концентрации или внимания или беспокойство.
Затем исследователи сравнили результаты для детей с положительным результатом на COVID-19 с таким же количеством детей того же возраста и пола, у которых были зарегистрированы симптомы в приложении ZOE COVID Symptom Study, но затем у них был отрицательный результат на коронавирус.
В среднем эти дети болели всего три дня, чаще всего сообщая о боли в горле, головных болях, лихорадке и утомляемости. Хотя лишь небольшая часть этой контрольной когорты имела симптомы продолжительностью 4 недели и более, у этих детей было больше симптомов, чем у детей с длительным заболеванием после COVID-19.
Хотя уровни распространенных инфекционных заболеваний, таких как грипп, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и другие, кашель и простуда, зимой 2020-2021 годов были необычно низкими из-за закрытия школ и социального дистанцирования, существует риск того, что они снизятся. вернуться в ближайшие годы.
Это исследование не только проливает свет на риск длительного заболевания у детей с COVID-19, но и подчеркивает, что другие детские инфекции могут вызывать длительное заболевание, что имеет последствия для планирования и оказания услуг по охране здоровья детей после пандемии.
Министр здравоохранения лорд Бетелл сказал: «Подобные исследования помогут нам лучше понять длительный период COVID и его влияние на различные группы по мере того, как мы учимся жить с вирусом. Как сказал министр здравоохранения и социальной защиты, мы хотим, чтобы Великобритания быть мировым лидером в изучении длительного COVID.
«Отрадно видеть, что это заболевание встречается редко среди детей, и мы продолжим оказывать поддержку тем, кто страдает от долгосрочных последствий вируса. Мы уже открыли более 80 долгосрочных служб оценки COVID по всей Англии, включая специализированные службы для детей и молодежи. при поддержке 100 миллионов фунтов стерлингов.
«Мы также поддерживаем наших выдающихся ученых, выделяя более 50 миллионов фунтов стерлингов на исследования, чтобы лучше понять долгосрочные эффекты, чтобы обеспечить доступность правильной помощи и лечения».
Старший автор Эмма Дункан, профессор клинической эндокринологии в Королевском колледже Лондона, сказала: «Мы знаем из других исследований, что у многих детей, которые заразились коронавирусом, вообще не проявляются какие-либо симптомы; и семьям будет приятно узнать, что те дети, которые заразились коронавирусом. действительно заболели COVID-19, вряд ли будут иметь длительные последствия. Однако наши исследования подтверждают, что у небольшого числа детей действительно наблюдается длительная болезнь COVID-19, хотя и эти дети обычно выздоравливают со временем. Мы надеемся, что наши результаты будут полезны для врачей, родителей и школ, которые заботятся об этих детях - и, конечно, самих затронутых детей. Также важно помнить, что существуют другие инфекционные заболевания, которые могут вызывать недомогание у детей на многие недели, и этих детей нельзя упускать из виду ».
Профессор Тим Спектор, руководитель исследования ZOE COVID Symptom Study, сказал: «Это исследование подчеркивает важность данных, которые тысячи родителей и опекунов предоставили от имени своих детей. Такое понимание возможно только с помощью крупномасштабной науки о данных сообщества, и мы благодарны всем, кто потратил минуту или две в свой напряженный день, чтобы записать здоровье себя и своей семьи во время пандемии».