Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 августа 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 августа 2021 в России и мире

7:40:238/5/2021Фото: pxhere
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 5 августа 2021 года.

светофор
5 августа - Международный день светофора

• День пьяного курсанта
• День разглядывания горизонта
• Международный день светофора (International Day of the Traffic Light)
• Праздник Почаевской иконы Божией Матери
• День распрямившегося штопора
• Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость с грошиками»
• Прославление праведного воина Феодора Ушакова
• День памяти мучеников Трофима и Феофила Ликийских
• День «Работай как собака» (Work Like a Dog Day) - США
• День нижнего белья (National Underwear Day) - США
• День зелёных перцев (Green Peppers Day) - США
• День «На велосипеде на работу» (Cycle to Work Day) - Великобритания
• День устриц (National Oyster Day) - США
• День железнодорожника - Латвия
• Исламский день прав человека (Islamic Human Rights Day) - Иран
• День независимости - Буркина-Фасо
• Августовский четверг (August Thursday) - Ангилья
• Праздник Африканской Богоматери (Nuestra Senora de Africa) - Испания
• День органов финансовых расследований - Беларусь
• День победы и благодарности отчизне (Victory and Homeland Thanksgiving Day) - Хорватия
• Карнавал Боготы (Carnaval de Bogota) - Колумбия
• День индийского пейл-эля (National India Pale Ale Day) - США
• Именины у Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия, Андрея
• Трофим Бессонник (На Трофима долго спать - век добра не видать)

Важные даты

1699 на рейде Таганрога прошёл первый смотр-парад и первые манёвры российского флота.
1772 состоялся первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией.
1826 в Санкт-Петербурге открыт Банковский мост через Екатерининский канал (канал Грибоедова).
1858 завершилась прокладка телеграфного кабеля по дну Атлантического океана для связи Великобритании и США
1884 на острове Бедлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основание статуи Свободы.
1913 сгорел деревянный Петровский дворец, находившийся на Петровском острове в Санкт-Петербурге.
1921 в США испытан первый в мире автомобиль, управляемый радиосигналом
1924 из мастерской Балтийского судостроительного завода вышел первый советский тепловоз Якова Гаккеля.
1932 открытие первой очереди ЦПКиО в Ленинграде.
1940 подводная лодка «Щ-423» отправилась из Мурманска во Владивосток по Северному морскому пути. 11 сентября она прибыла в пункт назначения. Ранее лишь надводным судам удавалось пройти этим маршрутом.
1941 началась героическая оборона Одессы, 5 августа – 16 октября 1941 г – 73 дня.
1948 Григорий Федотов стал первым футболистом, забившим сто мячей в чемпионатах СССР.
1953 на Семипалатинском полигоне взорвана первая водородная бомба РДС-6с.
1956 на стадионе им. Ленина в Москве состоялось открытие I Спартакиады народов СССР.
1963 в Москве представителями СССР, США и Великобритании был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой.
1973 стартует советская космическая миссия «Марс-6».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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Весь Бердск
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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
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Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
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05.08
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