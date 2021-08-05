Какой сегодня церковный праздник 5 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 5 августаПочаевской иконы Божией Матери
Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников
Народные праздники
Трофим Бессонник
В эту дату почитают память святого Трофима и еще 14 мучеников.
На эту пору приходятся напряженные полевые работы, связанные с уборкой зерновых культур.
К этому сроку спеет калина и малина. Хозяйки пекут пироги с этими ягодами, делают запасы на зиму. Из калины и малины готовят варенье, вино, компоты, повидло. Также их используют в косметических и лечебных целях.
Если вечером стелется туман, то погода будет хорошей.
Приметы
- На горизонте появилась рябь перисто–слоистых облаков – к похолоданию, кратковременным дождям и грозам.
- Вечерний туман по земле стелется – к жаркой, солнечной погоде.
- Много звезд на небе – к дождю через несколько дней.
- Голуби уже рано утром возвращаются в убежище – к ненастью.
- Паук плетет паутину в дождь – к скорому улучшению погоды.
Источник: my-calend