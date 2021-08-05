Какой сегодня церковный праздник 5 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 5 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:588/5/2021Фото: Pixabay
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Строго запрещалось сегодня долго спать, лениться, ругаться и есть свежие ягоды калины и малины.

церковь
5 августа поста нет

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В эту дату почитают память святого Трофима и еще 14 мучеников.

На эту пору приходятся напряженные полевые работы, связанные с уборкой зерновых культур.

К этому сроку спеет калина и малина. Хозяйки пекут пироги с этими ягодами, делают запасы на зиму. Из калины и малины готовят варенье, вино, компоты, повидло. Также их используют в косметических и лечебных целях.

Если вечером стелется туман, то погода будет хорошей.

Приметы


  • На горизонте появилась рябь перисто–слоистых облаков – к похолоданию, кратковременным дождям и грозам.
  • Вечерний туман по земле стелется – к жаркой, солнечной погоде.
  • Много звезд на небе – к дождю через несколько дней.
  • Голуби уже рано утром возвращаются в убежище – к ненастью.
  • Паук плетет паутину в дождь – к скорому улучшению погоды.

Источник: my-calend

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