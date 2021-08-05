Главная молитва в светлый день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа: Ее должен знать каждый верующий

Праздник Почаевской иконы Божией Матери отмечается сегодня, 5 августа, в православных храмах. В этот день данная икона избавила народ от врага - от турецкой осады. Вторая дата празднования - 21 сентября - установлена в день Рождества Божией Матери.
Икона была подарена Почаевской обители, где раньше случилось чудесное явление Богородицы - остался отпечаток стопы Богородицы, где открылся святой источник. Довольно часто на списках Почаевской иконы изображают камень с отпечатком ноги Божией Матери.
Икона была привезена из Константинополя и подарена женщине Анне, которая показала все свое радушие и гостеприимство путешествующему священнику. Он подарил икону Анне в благодарность. Оригинал иконы небольшой, ее размеры 23 сантиметра на 30 сантиметров. Оригинал иконы и по сей день хранится в Почаевской обители, украшенный драгоценным окладом и самоцветами.
Первая своё чудо икона явила, излечив брата Анны от врожденной слепоты, после чего и было принято решение передать ее в дар Почаевской обители, чтобы многие могли получить чудесный дар исцеления от Богородицы.
За исцелениями к ней обращались люди с самыми тяжелыми заболеваниями, однако можно было молиться и с другими проблемами, известен был даже случай воскрешения ребенка. Официально задокументировано более 500 случаев чудесных исцелений.
С тех пор перед данной иконой чаще всего молятся об исцелении заболеваний органов слуха и зрения, помогает она и в других случаях. Это икона избавляет от одержимости бесами, при лечении душевных заболеваний и галлюцинаций, её просят о сохранении мира в семье и укреплении отношений, о наставлении на путь истинный, защите от врагов и поисках справедливости.
Молитва