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Главная молитва в светлый день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа: Ее должен знать каждый верующий

9:47:048/5/2021Фото: Православная жизнь
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Икона была подарена Почаевской обители, где раньше случилось чудесное явление Богородицы - на том месте, где она стояла, на камне остался отпечаток стопы Богородицы.

икона Почаевская
При помощи данной иконы огромное количество людей избавились от слепоты и глухоты

Праздник Почаевской иконы Божией Матери отмечается сегодня, 5 августа, в православных храмах. В этот день данная икона избавила народ от врага - от турецкой осады. Вторая дата празднования - 21 сентября - установлена в день Рождества Божией Матери.

Икона была подарена Почаевской обители, где раньше случилось чудесное явление Богородицы - остался отпечаток стопы Богородицы, где открылся святой источник. Довольно часто на списках Почаевской иконы изображают камень с отпечатком ноги Божией Матери.

Икона была привезена из Константинополя и подарена женщине Анне, которая показала все свое радушие и гостеприимство путешествующему священнику. Он подарил икону Анне в благодарность. Оригинал иконы небольшой, ее размеры 23 сантиметра на 30 сантиметров. Оригинал иконы и по сей день хранится в Почаевской обители, украшенный драгоценным окладом и самоцветами.

Первая своё чудо икона явила, излечив брата Анны от врожденной слепоты, после чего и было принято решение передать ее в дар Почаевской обители, чтобы многие могли получить чудесный дар исцеления от Богородицы.

За исцелениями к ней обращались люди с самыми тяжелыми заболеваниями, однако можно было молиться и с другими  проблемами, известен был даже случай воскрешения ребенка. Официально задокументировано более 500 случаев чудесных исцелений.

С тех пор перед данной иконой чаще всего молятся об исцелении заболеваний органов слуха и зрения, помогает она и в других случаях. Это икона избавляет от одержимости бесами, при лечении душевных заболеваний и галлюцинаций, её просят о сохранении мира в семье и укреплении отношений, о наставлении на путь истинный, защите от врагов и поисках справедливости.

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