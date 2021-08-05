Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище в светлый день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа 2021 года?
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Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище в светлый день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа 2021 года?

10:27:268/5/2021Фото: Википедия
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Сегодня нужно совершать как можно больше добрых дел, не ругаться, не конфликтовать, не обижать ближних и никому не отказывать в помощи, когда о ней просят.

Почаевская лавра
Более 400 лет икону хранит Почаевская лавра

Существует очень много икон с изображением Богородицы, и дни празднования их равномерно распределены в течение всего церковного календарного года. Вот и сегодня, 5 августа , осуществляется празднование иконы Почаевской с образом Богородицы, которая уже больше 400 лет хранится в Почаевской лавре.

Эта икона официально признана чудотворной, поскольку имеется около 500 документально зафиксированных записей о чудесных исцелениях неизлечимых заболеваний, которые подарил данный образ страждущим людям.

Дни празднования икон обычно не содержат церковных запретов на проведение этого дня. Люди из уважения к Богородице просто стараются вести себя в соответствии с православными традициями. Это значит что нужно совершать как можно больше добрых дел, не ругаться, не конфликтовать, не обижать ближних и никому не отказывать в помощи, когда о ней просят.

Запрета на работу в этот день не существует, точно также, как и на проведение поминок или посещение кладбища.

В народном календаре сегодня отмечается Тимофей Бессонник - название праздника говорит само за себя. Люди старались сегодня вставать как можно раньше и начинать работы с самым восходом солнышка. Идет горячая пора уборки зерновых, а потому мужчины с самого раннего утра отправляются в поля на жатву.

Женщины в этот день посвящали себя сбору ягод калины и малины, а после сбора выделяли время для их заготовки на зиму.

По лунному календарю сегодня, 5 августа 2021 года, луна убывает и расположилась в плодородном знаке Рак. Сегодня все огородные работы являются благоприятными, из запрещённых работ сегодня только работа с химией и выкапывание картофеля для хранения. Можно его собирать для еды сегодня.

Перед посещением кладбища священники рекомендуют обязательно заходить в церковь, чтобы прочитать поминальную молитву в храме. Благоприятно также поставить свечи за упокой, можно подать записки с именами чтобы священник на следующей поминальной службе зачитал их имена. После этого можно отправиться на кладбище, чтобы навести порядок на местах захоронения.

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