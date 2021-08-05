С праздником Преображения Господня красивые открытки и искренние слова для верующих
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С праздником Преображения Господня красивые открытки и искренние слова для верующих

11:17:358/5/2021Фото: bonnycards.ru, minutapozitiva.ru
0

Сегодня праздник великий Господне Преображение! Ныне нам Бог являет надежду на наше спасение.

6 августа - Праздник Преображения Господня у западных христиан
6 августа - Праздник Преображения Господня у западных христиан

6 августа Католическая церковь празднует Преображение Господне — таинственное преображение, описанное в Евангелиях, явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы.

6 августа - Праздник Преображения Господня у западных христиан
6 августа - Праздник Преображения Господня у западных христиан

На день
Преображения Господня
Преобразился днесь Ты на горе,
Христе, И славу там Твои ученики узрели,
Дабы, когда Тебя увидят на кресте,
Страданье вольное Твое уразумели
И проповедовали вселенной до конца,
Что Ты — сияние Отца.
Святитель Филарет (Дроздов)
Митрополит Московский и Коломенский

***

Сегодня праздник великий
Господне Преображение!
Ныне нам Бог являет
Надежду на наше спасение.
Яблоком пахнет медвяным
Вера в святое спасение,
Весь мир православный справляет
Господне Преображение!
Поздравления на яблочный спас
В саду поспевают яблоки,
Извечно природы движение.
Праздник грядет великий
Господне Преображение!
Ты наливное яблочко
Прими от меня в подарок.
Пускай день твой каждый будет
Радостен, светел и ярок!

6 августа - Праздник Преображения Господня у западных христиан
6 августа - Праздник Преображения Господня у западных христиан

Стихи поздравления на Преображение Господне
Есть повод к радости сегодня:
Преображение Господне!
Представ в сияющих одеждах,
Господь просящим дал надежду,
И день сей с давних тех времен
Слепящим светом озарен!
Пусть входит праздник в каждый дом
Благословенными трудами,
Молитвой, тихим торжеством,
И освященными плодами!
И, светлым праздником дыша,
От суетного сна проснется
Преображенная душа,
На свет Господень отзовется.

***

Преображение Господне –
Яблочный Спас –
Празднуем сегодня,
Чтоб Господь нас спас!

Ему молитву воздаем,
Ему хвалу в церквях поем:
Господь наш, славен будь,
И нас во Царствии своем,
Мы молим, не забудь!

Источник: stihinasheylyubvi.ru

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