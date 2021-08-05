Пассажирский автобус влетел в Газель в Новосибирске: пострадали 4 человека

Сегодня утром, 5 августа, в Новосибирске произошло серьезное ДТП. Все случилось около 11 утра. Как стало известно, по предварительным данным, 28-летний водитель автобуса №18 ехал по улице Трикотажной в сторону проспекта Дзержинского. Напротив дома номер 31 по улице Трикотажная он въехал в с газель-рефрежиратор, под управлением водителя 1985 года рождения, которая двигалась в попутном направлении.
В результате аварии пострадали 4 женщины-пассажирки автобуса. В настоящее время их госпитализировали с места ДТП в одну из городских больниц. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.