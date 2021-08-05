Пассажирский автобус влетел в Газель в Новосибирске: пострадали 4 человека
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пассажирский автобус влетел в Газель в Новосибирске: пострадали 4 человека

1:37:498/5/2021Фото: ГИБДД
0

Пассажиров с травмами госпитализировали с месте ДТП.

Автобус столкнулся с Газелью

Сегодня утром, 5 августа, в Новосибирске произошло серьезное ДТП. Все случилось около 11 утра. Как стало известно, по предварительным данным, 28-летний водитель автобуса №18 ехал по улице Трикотажной в сторону проспекта Дзержинского. Напротив дома номер 31 по улице Трикотажная он въехал в с газель-рефрежиратор, под управлением водителя 1985 года рождения, которая двигалась в попутном направлении.

В результате аварии пострадали 4 женщины-пассажирки автобуса. В настоящее время их госпитализировали с места ДТП в одну из городских больниц. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Олеся Железняк стала неузнаваемой: ее вид обсуждает вся сеть
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Осталось недолго»: печальное предсказание святых России и миру
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
ВОЗ не стала молчать: плохая новость о COVID-19
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
аварияавтобус влетел в Газельстолкнулись автобус и грузовик
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Скорейшего выздоровления пострадавшим!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной чемпионкой Олимпийских игр
1:11:41 8/5/2021
Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной чемпионкой Олимпийских игр
В Москве задержали отца, который выбросил из окна 5 этажа 3-летнего сына
1:08:31 8/5/2021
В Москве задержали отца, который выбросил из окна 5 этажа 3-летнего сына
Значение и традиции праздника Девы Марии Снежной 5 августа 2021 года
1:02:12 8/5/2021
Значение и традиции праздника Девы Марии Снежной 5 августа 2021 года
Бердск«Могильные оградки» для перекрестка в Бердске сделает подрядчик за 2,1 млн рублей по эскизу мэрии
12:58:39 8/5/2021
«Могильные оградки» для перекрестка в Бердске сделает подрядчик за 2,1 млн рублей по эскизу мэрии
БердскОсобенным жителям Бердска показали фильм о легендарном купце Горохове в кинотеатре "Орион"
12:54:27 8/5/2021
Особенным жителям Бердска показали фильм о легендарном купце Горохове в кинотеатре "Орион"
Виновного в смерти 10-летнего мальчика от удара током машиниста экскаватора осудили в Новосибирске
12:36:28 8/5/2021
Виновного в смерти 10-летнего мальчика от удара током машиниста экскаватора осудили в Новосибирске
Три криптокабины будут запущены в Новосибирской области до конца года
12:31:40 8/5/2021
Три криптокабины будут запущены в Новосибирской области до конца года
Какую ягоду категорически нельзя есть в день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа 2021 года?
12:20:10 8/5/2021
Какую ягоду категорически нельзя есть в день Почаевской иконы Божией Матери 5 августа 2021 года?
У здания мэрии в Петербурге прогремел взрыв
12:17:49 8/5/2021
У здания мэрии в Петербурге прогремел взрыв
Водитель Mercedes влетел в толпу на рынке и убил продавца цветов. Видео задержания
12:03:11 8/5/2021
Водитель Mercedes влетел в толпу на рынке и убил продавца цветов. Видео задержания
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской областиШесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '