Волшебная зеркальная дата августа: Дата и возможности, которые подарит судьба летом 2021 года

Нумерологи считают, что зеркальные даты, которые бывают каждый месяц в году, всегда обладают особой магической силой и энергетикой. Такой день, если им правильно распорядиться, дарит людям небывалую удачу и возможность переменить свою жизнь к лучшему. Ближайшим таким днем станет 8 августа.
Цифра 8, как разъясняют нумерологи, является ответственной за материальный достаток как и за случайную удачу. Именно в такую дату есть большая вероятность того, что ваше желание исполнится.
Для того, чтобы провести ритуал на исполнение желания, нужно дождаться времени 20:08, поскольку именно в это время произойдет самый значительный выброс энергетических потоков, когда можно будет попросить Вселенную об оказании помощи. Для проведения ритуала вам понадобится всего лишь лист бумаги, свеча и ручка. Если вы ваши часы не показывают правильное время, немного отставая или спеша, не трогайте их в этот день, тут показывают такое время, которое показывают.
Как только на ваших часах вы увидите время 20:08, вам нужно быстро записать на лист бумаги своё самое заветное желание. В это время должна гореть свеча. Лист с вашим желанием нужно недолго подержать над огоньком свечи, но не слишком близко, чтобы он не вспыхнул. Пока будете держать лист над свечой, нужно сказать следующие слова: "удача приходи, страхи прочь, проходит день, наступает ночь". После этого лист бумаги сложите, спрячьте их постоянном месте или носить с собой постоянно в кошельке.
Очень благоприятным в этот день является составление планов на будущую работу, благодаря которым вы сможете поправить свои финансовые дела. Очень важно, чтобы план был составлен достаточно подробно, а вы визуально смогли себе представить их исполнение.
В этот день также очень хорошо испытывать свою удачу в любви, особенно если вы одиноки. Этот день поможет найти свою вторую половинку, поскольку все в этот день будут очень восприимчивыми к посылам и энергии другого человека, а значит найти своего человека будет гораздо проще. Сегодня очень благоприятных свидания, флирт, объяснение в собственных чувствах, а также этот день очень хорошо подходит для того, чтобы сделать предложение о предстоящем браке.
Также не забывайте, что сейчас идет период метеорного потока Персеиды, который начался 24 июля, а закончится только 17 августа. Однако пик события наступит в ночь с 12 на 13 августа, значит совсем недалеко от 8 августа. В эту ночь можно также наблюдать за небом, метеорные потоки будут не очень интенсивными, однако шанс увидеть падающую "звездочку" очень высок. Загадывать желание в зеркальную дату и на падающую звезду очень хорошо. Удачи вам!