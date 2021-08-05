Столото в тираже 454 "Жилищной лотереи" 8 августа 2021 разыграет 700 млн руб. и 25 призов по 250 000 рублей
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Столото в тираже 454 "Жилищной лотереи" 8 августа 2021 разыграет 700 млн руб. и 25 призов по 250 000 рублей

10:40:508/5/2021Фото: pxhere.com
0

Чтобы принять участие в акции, купите специальный блок из двух типографских билетов. Либо купите от двух билетов на сайте, в мобильном приложении или с помощью СМС.

лото
Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 8 августа, в программе «У нас выигрывают!

Суперприз
700 000 000 ₽

В ближайшем тираже «Жилищной лотереи» будет так много классного, что мы даже не знаем, с чего начать. Расскажем по порядку:

— Суперприз — 700 миллионов рублей. Настоящая мечта!
— 25 призов по 250 000 рублей на ремонт. Всего в августе мы разыграем 100 таких призов!
— В конце розыгрыша в лототроне останется 3 шара, так что победителей будет больше! Такие розыгрыши будут в «Жилищной лотерее» весь август.
— Акция: при покупке от 2 билетов вы получите скидку 500 рублей на покупки в магазинах kari
— И конечно, мы разыграем тысячи денежных призов.

Итак, классные призы и выгодная акция. Что ещё добавить? Покупайте больше билетов!

Чтобы принять участие в акции, купите специальный блок из двух типографских билетов. Либо купите от двух билетов на сайте, в мобильном приложении или с помощью СМС.

Промокод для получения скидки будет напечатан на блоке из двух типографских билетов. Если же вы купите два электронных лотерейных билета, мы пришлём промокод на вашу электронную почту. При условии, что вы указали её при регистрации на сайте stoloto.ru.

Билеты уже в продаже на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 7 августа.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 8 августа, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало — в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

В тексте отображается размер суперприза, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.

Акция проводится с 08.07.2021 по 19.09.2021 включительно. С информацией об организаторе акции, с правилами ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kari.com.

Источник: stoloto.ru

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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