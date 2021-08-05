Пьяная мать с годовалым ребенком на руках сбежала от полиции и выпрыгнула в окно в Новосибирске

5 августа в 17:35 от жительницы Новосибирска поступило сообщение о том, что ее родственница находится в квартире дома в Заельцовском районе города в состоянии опьянения с полуторагодовалым ребёнком, рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в управлении МВД по Новосибирской области.
Информацию передали в отдел опеки и попечительства Центрального округа.
-На место незамедлительно прибыли участковые уполномоченные полиции,а также сотрудники отдела опеки и попечительства. В квартире, расположенной на пятом этаже данного дома дверь никто не открывал. По истечении некоторого времени дверь открыла женщина с малолетним ребёнком на руках. После того, как сотрудники полиции предложили женщине проехать в отдел полиции гражданка устроила скандал и ударила одного из сотрудников полиции, - рассказали подробности в пресс-службе полицейского ведомства.
После длительных уговоров полицейских женщина проследовала с сними на первый этаж, где забежала в оставленную открытой соседскую дверь, и заперлась в чужой квартире. Сотрудники полиции уговаривали женщину открыть дверь и, услышав странные звуки, выбежали на улицу, где увидели, как женщина, при попытке выпрыгнуть из окна падает вместе с ребенком.
Скорая помощь отвезла малыша в больницу. А его мать доставили в отдел полиции №3 «Заельцовский» по Новосибирску для выяснения всех обстоятельств.
-В отделе полиции женщина продолжала ввести себя себя неадекватно, пытаясь применить противоправные действия к сотрудникам полиции. Установлено, что женщина состоит на учете в ПДН, как не благополучный родитель. Проводится проверка, - уточнили в региональном главке МВД.
В свою очередь Следственный комитет устанавливает обстоятельства получения телесных повреждений малолетним.
- Проводится уголовно-процессуальная проверка по сообщению о травмировании полуторогодовалого ребенка, - отметили в региональном управлении СК.
Предварительно установлено, что 32-летняя матерь злоупотребляла спиртными напитками и не занималась воспитанием детей в доме № 36 по ул. Дачной. Когда по адресу прибыли сотрудники органов опеки и попечительства совместно с полицейскими, женщина была пьяна. Ей заявили, что составят протокол об изъятии ребенка и помещении его в реабилитационный центр.
-Забежав в квартиру на первом этаже, она открыла створку окна в квартире и выпрыгнула с ребенком на руках на землю. В ходе приземления ребенок выпал из рук 32-летней женщины. Сотрудники полиции задержали женщину и изъяли ребенка, сопроводили его в медицинское учреждение, рассказали в региональном управлении СК.