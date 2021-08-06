Аномальная жара в Сибири породила "метановую бомбу": это ускорит глобальное потепление

Аномальная жара 2020 года, произошедшая летом в Сибири, привела к увеличению выбросов метана из известняков, что может привести к попаданию в атмосферу Земли "метановой бомбы".
Новое исследование, проведенное учеными из Боннского Университета, показало, что экстремальная жара в Сибири привела к "температурной аномалии" в 6 градусов Цельсия за базовый период 1979-2000 годов, пишет https://www.dailymail.co.uk
С июня 2020 года наблюдается увеличение концентрации метана в двух протяженных районах региона: Таймырском складчатом поясе и на краю Сибирской платформы.
Исследователи обнаружили, что в начале 2021 года метан распространился по всему региону.
Коренная порода этих двух областей была образована известняковыми образованиями палеозойской эры около 541 миллиона лет назад.
“Метан здесь особенно опасен, потому что его потенциал потепления во много раз выше, чем у CO2", - говорится в заявлении ведущего автора исследования, профессора Боннского Университета доктора Николауса Фройцхайма.
По данным Фонда защиты окружающей среды, в течение первых 20 лет после того, как метан попадает в атмосферу, он обладает в 80 раз большей согревающей способностью, чем углекислый газ.
Чтобы прийти к таким выводам, исследователи сравнили пространственное и временное распределение концентраций метана в воздухе северной Сибири с геологическими картами.
Согласно исследованию, проведенному в апреле 2021 года, примерно 15% Северного полушария или 11% всего земного шара покрыто вечной мерзлотой.
Если эта часть земли оттает по причине изменения климата, это станет весьма тревожным знаком, учитывая последствия, которые это будет иметь для повышения температуры.
Предыдущие исследования предполагали, что таяние вечной мерзлоты будет способствовать повышению температуры "всего" на 0,2 градуса по Цельсию к 2100 году и не приведет к вышеупомянутой "метановой бомбе", но новое исследование ставит под сомнение это предположение.
Фройцхайм отметил, что почвообразование в этих районах "очень тонкое”, поэтому нет особых причин беспокоиться о метане из разлагающейся почвы.
Однако системы трещин и пещер в известняке, вероятно, станут пористыми при более высоких температурах.
"В результате природный газ, из резервуаров внутри вечной мерзлоты и под ней, состоящий в основном из метана, может достигать поверхности Земли", - пояснил он.
Фройцхайм продолжил: "По оценкам, запасы природного газа в недрах Северной Сибири огромны. Когда часть этого вещества будет добавлена в атмосферу после оттаивания вечной мерзлоты, это может оказать существенное влияние на и без того перегретый глобальный климат".
Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.