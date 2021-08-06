С Международным днем «Врачи мира за мир» красочные поздравления и добрая открытка для каждого 6 августа 2021 года

Сегодня во всем мире отмечается памятная дата - Международный день «Врачи мира за мир», инициатором которой стал Исполнительный комитет всемирного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Дата выбрана не случайно - 6 августа 1945 года произошла трагедия в Хиросиме, ужасающие последствия которой, длились многие десятилетия, унося жизни людей, а отголоски слышны и сейчас, хотя прошло уже более 70 лет.
***
Вы не опускаете руки,
Веря, в лучшее и в жизнь.
Врачи не знают скуки
Их судьба в водовороте кружит.
Пусть будет мир на планете
Врачи за жизнь человеческую в ответе!
***
Врачи «нет» говорят войне
Они мир несут и веру в судьбе.
Пожелаем здоровья взрослым и детям
Пусть люди живут долго на планете!
***
Врачи за мир будут всегда
Пусть не коснется судеб война.
Пусть в сердце живет людская любовь
Согревая души и приглушая боль!
***
Мир на земле – это лучшее на свете
Врач поможет и взрослым и детям.
Много силы и терпенья пожелаем врачам
Чтобы работа была по плечам!
Источник: cardioweb.ru, pozdrive.ru