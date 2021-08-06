С Международным днем «Врачи мира за мир» красочные поздравления и добрая открытка для каждого 6 августа 2021 года
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С Международным днем «Врачи мира за мир» красочные поздравления и добрая открытка для каждого 6 августа 2021 года

2:30:138/6/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Врачи за мир будут всегда пусть не коснется судеб война. Пусть в сердце живет людская любовь согревая души и приглушая боль!

6 августа - Международный день "Врачи мира за мир"
6 августа - Международный день "Врачи мира за мир"

Сегодня во всем мире отмечается памятная дата - Международный день «Врачи мира за мир», инициатором которой стал Исполнительный комитет всемирного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Дата выбрана не случайно - 6 августа 1945 года произошла трагедия в Хиросиме, ужасающие последствия которой, длились многие десятилетия, унося жизни людей, а отголоски слышны и сейчас, хотя прошло уже более 70 лет.

***

Вы не опускаете руки,
Веря, в лучшее и в жизнь.
Врачи не знают скуки
Их судьба в водовороте кружит.
Пусть будет мир на планете
Врачи за жизнь человеческую в ответе!

***

Врачи «нет» говорят войне
Они мир несут и веру в судьбе.
Пожелаем здоровья взрослым и детям
Пусть люди живут долго на планете!

***

Врачи за мир будут всегда
Пусть не коснется судеб война.
Пусть в сердце живет людская любовь
Согревая души и приглушая боль!

***

Мир на земле – это лучшее на свете
Врач поможет и взрослым и детям.
Много силы и терпенья пожелаем врачам
Чтобы работа была по плечам!

Источник: cardioweb.ru, pozdrive.ru

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