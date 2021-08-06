Красивые открытки для верующих в Успение бабушки Иисуса Христа праведной Анны и искренние слова

7 августа посвящено праведной Анне, матери Богородицы. Она была дочерью священника, которая вышла замуж за Святого Иоакима, – этому потомку царя Давида Бог обещал, что от его детей родится Спаситель мира. Святая дева Мария появилась на свет в Иерусалиме, а в честь праведной Анны был построен храм. Дата, когда отмечается День Успение праведной Анны, матери Богородицы - 7 августа.
Праведная Анна пусть на помощь вам придет,
От слов дурных и глаза злого пусть убережет.
О здоровье вашем пусть Всевышнего попросит,
Счастье лишь в ваш дом молитва пусть приносит.
Сердце пусть наполнится любовью и теплом,
Все тревоги и печали пускай будут нипочем.
В сей чудесный праздник вас сердечно поздравляю,
Всего наилучшего вам я искренне желаю.
***
В сей праздник Праведной Анны Успенья,
Снизойдет пусть на вас Всевышнего благословенье.
Жили чтобы мирно, людям помогали,
Добро всегда творили и сами чтоб не унывали!
Пожелать еще хочу всего прекрасного я вам,
Счастье ваше пусть растет не по дням, а по часам!
Крепкого здоровья, и в душе вам тепла,
Благодать и радость чтоб у вас в душе была.
***
Пусть праведная Анна на помощь придет,
Милосердия, тепла в сердце это принесет.
Сердечно я сегодня в день этот поздравляю,
Вер в сердце непоколебимо вам хранить желаю.
Праздник будет пусть всегда на душе у вас,
Чистоты, спокойствия желаю в этот час!
Молитва пусть святая душу исцелит,
Жизнь пусть самым лучшим всем вас наградит!
Источник: pozdravik.ru