Красивые открытки для верующих в Успение бабушки Иисуса Христа праведной Анны и искренние слова
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Красивые открытки для верующих в Успение бабушки Иисуса Христа праведной Анны и искренние слова

10:15:408/6/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В сей праздник Праведной Анны Успенья, снизойдет пусть на вас Всевышнего благословенье. Жили чтобы мирно, людям помогали, добро всегда творили и сами чтоб не унывали!

7 августа - Успение праведной Анны, матери Богородицы
7 августа - Успение праведной Анны, матери Богородицы

7 августа посвящено праведной Анне, матери Богородицы. Она была дочерью священника, которая вышла замуж за Святого Иоакима, – этому потомку царя Давида Бог обещал, что от его детей родится Спаситель мира.  Святая дева Мария появилась на свет в Иерусалиме, а в честь праведной Анны был построен храм. Дата, когда отмечается День Успение праведной Анны, матери Богородицы - 7 августа.

7 августа - Успение праведной Анны, матери Богородицы
7 августа - Успение праведной Анны, матери Богородицы

Праведная Анна пусть на помощь вам придет,
От слов дурных и глаза злого пусть убережет.
О здоровье вашем пусть Всевышнего попросит,
Счастье лишь в ваш дом молитва пусть приносит.
Сердце пусть наполнится любовью и теплом,
Все тревоги и печали пускай будут нипочем.
В сей чудесный праздник вас сердечно поздравляю,
Всего наилучшего вам я искренне желаю.

***

В сей праздник Праведной Анны Успенья,
Снизойдет пусть на вас Всевышнего благословенье.
Жили чтобы мирно, людям помогали,
Добро всегда творили и сами чтоб не унывали!
Пожелать еще хочу всего прекрасного я вам,
Счастье ваше пусть растет не по дням, а по часам!
Крепкого здоровья, и в душе вам тепла,
Благодать и радость чтоб у вас в душе была.

***

Пусть праведная Анна на помощь придет,
Милосердия, тепла в сердце это принесет.
Сердечно я сегодня в день этот поздравляю,
Вер в сердце непоколебимо вам хранить желаю.
Праздник будет пусть всегда на душе у вас,
Чистоты, спокойствия желаю в этот час!
Молитва пусть святая душу исцелит,
Жизнь пусть самым лучшим всем вас наградит!

Источник: pozdravik.ru

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Весь Бердск
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АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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06.08
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