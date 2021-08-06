С Днем подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции 7 августа яркие поздравления и картинки для профессионалов
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С Днем подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции 7 августа яркие поздравления и картинки для профессионалов

8:30:498/6/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Мы вам сказать хотим «спасибо» за ваше мужество и честь, спасибо, наши дорогие, за то, что были вы и есть.

7 августа - День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции
7 августа - День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции

День подразделений оперативно-розыскной информации - ОРИ, криминальной полиции отмечается в России ежегодно 7 августа. Событие отмечают все работники отделений ОРИ криминальной полиции России. Информация, а вернее, ее полнота и актуальность, является основным инструментом управления. Необходимость существования структурированной базы данных осознавалась еще нашими предками, и люди на протяжении многих столетий применяли различные способы для запоминания и хранения нужных знаний.

7 августа - День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции
7 августа - День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции

Не легок труд у вас порой,
И служба ваша тяжела,
Ведь что ни день — задача вам,
Вести преступные дела.

И справедливо покарать,
Преступников за тяжкий грех,
Чтоб мог спокойно спать,
Каждый русский человек.

Мы вам сказать хотим «спасибо»
За ваше мужество и честь,
Спасибо, наши дорогие,
За то, что были вы и есть.

***

Работа Ваша совсем уж не простая,
Не каждый смог иметь бы дело с тем же.
Работать с заключенными никто ведь не мечтает,
Не зависимо, кем были они прежде.

В день Ваш желаем силы воли,
Характера и мужества, конечно доброты,
Побольше выдержки и стойких очень нервов,
Желаю, чтоб были счастливы все вы.

***

С Днем работника ОРИ!
В этот праздник отдыхай.
Своим близким улыбнись.
Комплименты получай.

Твоя миссия сложна.
Ты на страже день и ночь.
Но она нам всем нужна.
Ты лишь можешь здесь помочь!

Источник: pozdravok.ru

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