Будет ли 31 декабря 2021 года выходным днем?

Зачастую праздник Новый год становится рабочим, потому что выпадает на будний день. Так, например, было, когда наступал 2020 год, хотя некоторые регионы объявили его нерабочим. О том, будет ли 31 декабря в этом году выходным - в нашем материале.
Официальный федеральный приказ о том, рабочим или нерабочим будет 31 декабря этого года, вышел еще в прошлом году. Согласно этому документу в Новый год 2021 работать не придется, потому что праздник выпадает на пятницу, за счет чего его решили сделать выходным. Это касается всех регионов России, поэтому главы субъектов не могут принимать соответствующие документы, обязывающие граждан выходить на работу.
При этом, те, кто все же будут работать в этот день, это касается сотрудников магазинов, аптек, сферы обслуживания, врачей скорой помощи и т.д., то, согласно российскому законодательству, им полагается заработная плата в двойном размере. Если человек трудится по окладу, то ему обязаны прибавить к месячному окладу, оклад за один праздничный день. Сотрудники, которые работают сдельно, получат выплату, умноженную на два. Кроме этого, компании и предприятия могут давать сотрудникам поощрительные выплаты или повышать ставку за один отработанный на новогодние праздники день.
Как указывается на сайте Министерства труда России, в этом году у россиян будут довольно долгие каникулы. Они продлятся вплоть до 9 января 2022 года. Обычно рабочий график составляется компанией, однако согласно трудовому кодексу сотрудников нельзя просто так вызывать на работу в праздничные дни. Это возможно только в случае, если произошло какое-либо чрезвычайное происшествие.