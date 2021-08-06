Жесткая правда о любви ко Льву

Начнем с прекрасного. Львы веселые. Это не обычные люди, бунтующие смехом (не такие, как Раки или Девы), но они определенно умеют обращаться со словами.
Две женщины-Львы, которых я знаю, умеют отбрасывать остроту и остроумие с такой невероятной точностью и хладнокровием, что вы почти чувствуете склонность называть их хипстерами, пишет yourtango.com.
Это будут те, кто не просто увидит creepyhorsemask.com в Интернете, они купят маску, а затем будут носить ее, покупая налобный фонарь для лошади, пока друг фотографирует их.
Все мужчины-Львы, которых я хорошо знал, были актерами. И в большинстве случаев они были до смешного талантливы. Плавные, спокойные и почти отталкивающие в степени самодостаточности они были вне сцены, но если вывести их на сцену, и внезапно произойдет взрыв.
Лев и Овен очень похожи по манере произвести первое впечатление. Часто это почти бескорыстный вид, что может привести к запугиванию людей.
Тем не менее, это не потому, что они не хотят вас знать. Лев (а часто и Овен) считает, что вы должны подойти к ним.
Они хотят быть в центре внимания, но, как и другие знаки, Лев не хочет ничего делать, чтобы привлечь внимание; они просто хотят, чтобы вы знали лучше.
Женщина-Лев (и часто другие огненные знаки, такие как Стрелец и Овен) возьмутся за все, что вы можете сделать, - и тогда они сделают это лучше. Энни Окли, женщина-стрелок Старого Запада, была Львом. Амелия Эрхарт, пилот-рекордсмен и первая женщина, которая попыталась хотя бы попробовать, тоже была Львом. Видите узор ?
Во дворе Зодиака Овен может быть генералом, но Лев - королем.
Они счастливы отказаться от контроля, если знают, что вы выполняете их приказы или в глубине души их интересы, при условии, что понимается, что они все еще несут ответственность.
У Льва есть и кислая сторона.
Лев лоялен до такой степени, что заслуживает похвалы, пока не потеряет к чему-то интерес.
Потом они просто уйдут. В прямом смысле. Они войдут в вашу жизнь, обнимут вас и начнут поклоняться вам, а потом однажды - «пуф». Просто ушел.
Они не воспринимают исчезновение как нечто негативное. Интересно, что с учетом того, что их противоположность - Водолей, другой знак тысячу раз может появиться и исчезнуть для вас.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание со Львом, - это их характер.
Лев может улететь так далеко, что он больше не тот человек, которого вы знали. И это может быть самая простая вещь в мире, которая их отталкивает.
Однажды я столкнулся с мужчиной-Львом, которому дали помидор, несмотря на то, что он испытывал сильное отвращение к нему. Он вытащил и швырнул его в стену здания, крича, что ненавидит помидоры. Нормальный? Не совсем.
Лев может быть ленивым. Когда я говорю «ленивый», я не имею в виду оскорбление. Это больше львиная тенденция просто тусоваться на солнышке.
Когда дело доходит до того, чтобы быть общительным, выходить на улицу и копать ногу, действительно прилагать какие-либо усилия, они могут серьезно не оправдать ожиданий.
Особенно после того, как они освоятся в ситуации.
Когда дело доходит до работы и учебы, а также отстаивания собственных интересов, они не могут не упасть.
Однако когда дело доходит до взаимодействия с другими людьми или улучшения их отношений, иногда их просто не беспокоят.
Хотя эта скала, на которой я загораю, такая удобная ...
Они - огненный знак, поэтому можно ожидать некоторых склонностей к воспламенению, но, в конце концов, если вы правильно устроились в их благосклонности и знаете, как раздувать их эго и показывать им, как вы счастливы, вращаясь вокруг них (и как вы во многих случаях счастливы приложить немало усилий) они будут не только замечательной компанией и друзьями, но они могут даже начать возвращать вам услугу.