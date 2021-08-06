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Четыре ковидные больницы Новосибирской области возвращаются в привычный режим работы

9:02:448/6/2021Фото: Pixabay
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Ситуация с коронавирусом в регионе стала налаживаться. В Минздраве принято решение о возвращению к обычному режиму четырех клиник.

Больницы Новосибирской области возвращаются в прежний режим работы

Перепрофилированные под коронавирусные стационары четыре больницы региона возвращаются к прежнему режиму работы. Ранее в данных медицинских учреждениях принимали пациентов с COVID-19 или подозрением на него, теперь они возвращаются к основной работе, об этом рассказал Константин Хальзов, возглавляющий региональный Минздрав.

- Количество находящихся в стационарах позволяет нам дальше заниматься перепрофилированием коечного фонда. С четырех медицинских учреждений мы сняли направление на госпитализацию <пациентов с подозрением на COVID-19> - это психиатрическая больница, кардиодиспансер, областная больница, Обская центральная городская больница. Также перепрофилируется терапевтический филиал больницы скорой медицинской помощи, - сказал он.

В регионе наблюдается положительная динамика по борьбе с коронавирусом. На утро 5 августа в регионе на лечении находятся 4200 пациентов, всего было зарегистрировано более 53 тысяч случаев заражения.

Новый всплеск роста заражаемости инфекцией начался после 11 июня, когда каждый день выявлялось более 100 новых случаев. В регионе отменили массовые мероприятия, в числе которых было проведение Дня города и выпускных.

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