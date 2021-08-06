Сколько медалей у России на Олимпиаде в Токио 2021: Называем фамилии чемпионов

В Токио проходит 13-тый день Олимпийских игр, которые должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса перенеслись на 2021 год. Сегодня будет разыграно 27 комплектов наград — в легкой атлетике, боксе, гребле на байдарках и каноэ, велотреке, прыжках в воду, футболе, хоккей на траве, карате, плавании в открытой воде, скейтбордингу, скалолазании, настольному теннису, вольной и женской борьбе.
Как сообщает Championat.com, в копилке сборной России 55 медалей — 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых.
Золотые награды (15):
Виталина Бацарашкина (стрельба — пистолет, 10 м и пистолет, 25 м); Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин (спортивная гимнастика, командное многоборье); Максим Храмцов (тхэквондо, до 80 кг); София Позднякова (фехтование, сабля); Евгений Рылов (плавание, 100 м на спине и 200 м на спине); Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова (спортивная гимнастика, командное многоборье), Владислав Ларин (тхэквондо, свыше 80 кг); Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (фехтование, командная рапира); Ольга Никитина, Софья Великая, София Позднякова (фехтование, командная сабля); Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв (теннис, микст); Муса Евлоев (греко-римская борьба, до 97 кг); Светлана Колесниченко / Светлана Ромашина (синхронное плавание, дуэты); Альберт Батыргазиев (бокс, до 57 кг).
Серебряные награды (21):
Анастасия Галашина (стрельба, винтовка, 10 м); Светлана Гомбоева, Ксения Перова, Елена Осипова (стрельба из лука, командный турнир); Татьяна Минина (тхэквондо, до 57 кг); Инна Дериглазова (фехтование, рапира); Софья Великая (фехтование, сабля); Климент Колесников (плавание, 100 м на спине); Виталина Бацарашкина / Артём Черноусов (стрельба, пистолет, 10 м, микст); Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк (плавание, эстафета, 4х200 м вольным стилем), женская и мужская сборные России (баскетбол 3х3); Василиса Степанова и Елена Орябинская (академическая гребля, двойка парная); Анна Пракатень (академическая гребля, одиночка); Елена Осипова (стрельба из лука, личный турнир); Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Ходос (фехтование, командная шпага), Юлия Зыкова (стрельба с трёх позиций, винтовка, 50 м); Карен Хачанов (теннис), Елена Веснина / Аслан Карацев (теннис, микст), Анастасия Ильянкова (спортивная гимнастика, разновысокие брусья), Антон Бородачёв, Кирилл Бородачёв, Владислав Мыльников, Тимур Сафин (фехтование, командная рапира); Сергей Каменский (стрельба, винтовка, 50 м, с трёх позиций); Денис Аблязин (спортивная гимнастика, опорный прыжок).
Бронзовые награды (19):
Михаил Артамонов (тхэквондо, до 58 кг); Лариса Коробейникова (фехтование, рапира); Александр Бондарь / Виктор Минибаев (прыжки в воду, синхронная вышка, 10 м); Юлия Каримова / Сергей Каменский (стрельба, винтовка, 10 м, микст); Мадина Таймазова (дзюдо), Никита Нагорный (спортивная гимнастика, многоборье и перекладина); Климент Колесников (плавание, 100 м вольный стиль); Нияз Ильясов (дзюдо, до 100 кг); Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье и вольные упражнения); Тамерлан Башаев (дзюдо, свыше 100 кг), Юлия Каримова (стрельба с трёх позиций, винтовка, 50 м); Имам Хатаев (бокс, до 81 кг), Андрей Замковой (бокс, до 69 кг); Дарья Шмелёва / Анастасия Войнова (велотрек, командный спринт); Сергей Емелин (греко-римская борьба, до 60 кг); Сергей Семенов (греко-римская борьба, до 130 кг); Глеб Бакши (бокс, до 75 кг).
По промежуточным итогам этого дня Россия поднялась в медальном зачете Олимпиады в Токио на 5-е место — Российский боксер Альберт Батыргазиев, выступающий в категории до 57 килограммов, победил американца Дюка Рэгана и взял для России 15-ую золотую медаль.
Единоличным лидером остается Китай — 33 золотые медали, 22 серебряные, 16 бронзовых.
На втором месте — США: 27 золотых медалей, 34 серебряная, 24 бронзовых.
На третьем месте Япония: 21 золотая медаль, 7 серебряных, 13 бронзовых.
Австралия заняла четвертое место: 17 золотых медалей, 4 серебряных, 19 бронзовых.