Россиянин выстрелил из аэрозольного пистолета в 10-месячного ребенка

В Иркутске дачник выстрелил из аэрозольного пистолета в соседей, но попал в 10-месячного младенца. Как стало известно, изначально между соседями произошла ссора. Об этом сообщает Следственный комитет.
- В результате выстрела 10-месячному мальчику причинены телесные повреждения в виде ссадин, ушиба мягких тканей левого бедра, - сообщают следователи.
Отметим, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 35-летний стрелок задержан.
Примечательно, что аэрозольные пистолеты используются в качестве средства самообороны. Они схожи действием с газовыми баллончиками, но стреляют на большее расстояние.