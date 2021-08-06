Россиянин выстрелил из аэрозольного пистолета в 10-месячного ребенка
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Россиянин выстрелил из аэрозольного пистолета в 10-месячного ребенка

10:10:568/6/2021Фото: pixabay
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Он поругался с соседями и использовал последний довод, но случайно попал в ребёнка.

Мужчина попал в младенца

В Иркутске дачник выстрелил из аэрозольного пистолета в соседей, но попал в 10-месячного младенца. Как стало известно, изначально между соседями произошла ссора. Об этом сообщает Следственный комитет.

- В результате выстрела 10-месячному мальчику причинены телесные повреждения в виде ссадин, ушиба мягких тканей левого бедра, - сообщают следователи.

Отметим, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 35-летний стрелок задержан.

Примечательно, что аэрозольные пистолеты используются в качестве средства самообороны. Они схожи действием с газовыми баллончиками, но стреляют на большее расстояние.

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