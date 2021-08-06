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Кому дают досрочную пенсию в Москве

10:19:468/6/2021Фото: pixabay
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Если мамы имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях, то пенсия им может быть назначена по достижения возраста 50 лет.

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Отделение ПФР по городу Москве и Московской области напоминает, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» многодетные мамы могут выйти на пенсию досрочно в зависимости от количества детей.

Так, женщинам, родившим пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет. Мама троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четырех – в 56 лет. С 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет. Это право закреплено законодательно, но с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который завершится к 2028 году, впервые воспользоваться им смогут женщины 1965 года рождения в текущем году. С 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, пенсия будет назначаться в 57 лет.

Основными требованиями для установления пенсии данного вида являются:

15 лет страхового стажа;
необходимое количество пенсионных коэффициентов (в 2021 году – 21);
воспитание ребенка до 8 лет;
отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.
Отметим, что женщины, родившие двух и более детей, также могут выйти на пенсию раньше. Если мамы имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях, то пенсия им может быть назначена по достижения возраста 50 лет.

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